141 kiÅŸi taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n saÄŸ kanadÄ± alev aldÄ± toprak zemine saplandÄ±

Peru HavayollarÄ±'na ait Boeing 737-300 tipi bir uÃ§ak acil iniÅŸ yapmak Ã¼zereyken pistten Ã§Ä±ktÄ±

Yerel medyaya yansÄ±yan haberlere göre; uçakta bulunanlar, alevler yakÄ±t deposuna ulaÅŸmadan tahliye edildi. Yekililer, yerel saatle dün 16:30 sularÄ±nda yaÅŸanan olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Carlos Basambrio, “yangÄ±nÄ±n muhtemelen kanadÄ±n piste sürtmesiyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyledi.Yolcu ve mürettebat dahil 141 kiÅŸi taÅŸyaÄ±n uçaÄŸÄ±n saÄŸ kanadÄ± alev alÄ±rken, dehÅŸet anlarÄ± pistte bulunanlar tarafÄ±ndan kaydedildi.