Ana Sayfa | DÃœNYA 29/03/2017 11:39

KerkÃ¼k'Ã¼n resmi kurumlarÄ±nÄ± KÃ¼rt bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na TÃ¼rkiye'den tepki

kerkÃ¼k kÃ¼rt bayraÄŸÄ±

Irak'taki KerkÃ¼k Ä°l Meclisi, KÃ¼rt bayraÄŸÄ±nÄ±n tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlara asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu aÃ§Ä±klamada bulundu

Kerkük'te IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n resmi kurumlara asÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'den de tepkiler gelmeye baÅŸladÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, valiliÄŸe ve diÄŸer resmi kurumlara asÄ±lan Kürt bayraÄŸÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "DoÄŸru bulmuyoruz. O bölgenin etnik yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek doÄŸru olmaz." dedi.

KARAR DÜN ONAYLANMIÅžTI

Irak'taki Kerkük Ä°l Meclisi dün, kentteki resmi kurum ve kuruluÅŸlarda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraÄŸÄ±nÄ±n da asÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±. Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan valilik binasÄ± ve diÄŸer resmi kurumlara Kürt bayraÄŸÄ± da asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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