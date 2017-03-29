KÄ±zÄ±l Ordu OrkestrasÄ± kaza sonrasÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± konserini TÃ¼rkiye'de verecek

Suriye'de Rus askerlerine destek olmak amacÄ±yla bindikleri uÃ§akta 92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§akta bulunan KÄ±zÄ±l Ordu OrkestrasÄ±, kazanÄ±n ardÄ±ndan ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± konserlerini TÃ¼rkiye'de vermek iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor

Soçi'deki uçak kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Aleksandrov KÄ±zÄ±l Ordu Korosu ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± konserini Türkiye'de verecek. Rusya Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'da 7 Nisan'da resmi görevliler için ve 8 Nisan'da halka açÄ±k 2 konser düzenlenecek. 25 AralÄ±k 2016'da meydana gelen uçak kazasÄ± sonucunda 64'ü sanatçÄ± ve grup yetkilisi olmak üzere 92 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.