Ä°ÅŸte KerkÃ¼k gerÃ§eÄŸi, TÃ¼rk DiyarÄ± KerkÃ¼k Elden Gidiyor Ali KerkÃ¼klÃ¼ yazdÄ±

PKKâ€™nin hamisi ve destekÃ§isi KÃ¼rt Valisi Necmeddin Kerim'in TÃ¼rkmen kenti KerkÃ¼k'teki giriÅŸimiyle, resmi gÃ¼nlerde vilayetin tÃ¼m resmi dairelerine KÃ¼rt bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± kararÄ± kabul edildi. KerkÃ¼k Ä°l Genel Meclisi'ndeki TÃ¼rkmenler ve AraplarÄ±n itirazlarÄ±na, BaÄŸdat yÃ¶netiminin de tepkilerine raÄŸmen alÄ±ndÄ±. Bu karar, bÃ¶lgede gerilimi iyice artÄ±rdÄ±.

Bayrak provokasyonuna imza atan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, PKK ile sÄ±k sÄ±k biraraya geliyor. Kerim bir süre önce PKK’lÄ± teröristlerin Kerkük'e girmesine ve kontrol noktalarÄ± oluÅŸturmasÄ±na da izin vermiÅŸti. IrkçÄ± vali Necmeddin Kerim'in yönettiÄŸi Kerkük'teki bayrak provokasyonu bölgede gerilimi artÄ±rmaya yönelik son adÄ±m oldu. Türkmen ÅŸehri Kerkük resmi olarak BaÄŸdat yönetimine baÄŸlÄ± bir kenttir. Ancak peÅŸmerge, 2014 yÄ±lÄ±nda IÅžÄ°D’le mücadele bahanesi ile, Kerkük’te yönetime “fiilen” el koydu. Kürt gruplarÄ±, uzun bir dönem boyunca Türkmen kenti ve petrol zengini Kerkük'te varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermek için nüfus ve tapu dairesine saldÄ±rarak, yakÄ±p yÄ±kÄ±p yaÄŸmaladÄ±lar. Bir anlamda, bunu yaparak, kentin tarihini/hafÄ±zasÄ±nÄ± yok etmek istediler. Daha sonra hÄ±zla bölgeye/Kerkük´e göç etmeye baÅŸladÄ±lar (Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi). AslÄ±nda, bu göçler bir anlamda Kürt partileri ve dÄ±ÅŸ güçler tarafÄ±ndan teÅŸvik edildi ve desteklendi. Kürt gruplarÄ±, Türkmenlere ve devlete ait arazilere ev yaptÄ±lar ve yerleÅŸtiler. Kerkük’ün demografik yapÄ±sÄ± bu gruplar tarafÄ±ndan hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Hedefleri Kerkük'ü de Kürt bölgesine dahil etmekti.

Türk DiyarÄ± Kerkük Elden Gidiyor!

Perdeleri örtük,

LambalarÄ± sönük,

SÄ±rtÄ±nda yÄ±llar yük,

HatÄ±ralarÄ± kÄ±rÄ±k dökük,

Bir yer olacak orada,

AdÄ±, Kerkük…”

Arif Nihat Asya

Kerkük neden önemli?

UluslararasÄ± enerji ajansÄ±na göre, Irak petrolünün mevcut üretiminin yüzde 40’Ä± Kerkük’te gerçekleÅŸiyor. Ülkenin kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ petrol rezervlerinin yüzde 6’sÄ±, potansiyel petrol rezervinin ise yüzde 9'u Kerkük’te. Kerkük açÄ±sÄ±ndan Türkiye için hayati öneme sahip önemli nokta ise, Kerkük'teki yoÄŸun Kerkük - Ceyhan petrol boru hattÄ±dÄ±r. Türkmenler, zengin petrol yataklarÄ± üzerinde yaÅŸÄ±yor. Ama Petrol Türkmenlerin baÅŸ belasÄ± olmuÅŸ, insanlarÄ±na felaket, kan, ölüm ve gözyaÅŸÄ± getirmiÅŸtir.

Belgelerle Kerkük’ün KimliÄŸi

Kürtler, Kerkük konusunda siyasi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, siyasetçiler ve yazar çizerleri ile de, bölgenin yani Türkmeneli topraklarÄ±nÄ±n Kürt bölgesi olduÄŸu, nüfusunun da Kürt olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± yazarlar ve dünyayÄ± yanÄ±ltmaya ve kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±rlar. Onlarca yazarÄ±n eserlerinde ve resmi devlet kayÄ±tlarÄ±ndaki mevcut bilgilerle Kerkük’ün Türk, nüfusunun çoÄŸunluÄŸunun Türk, konuÅŸulan dilin de Türkçe olduÄŸu belgelenmektedir. Birçok Arap, Türk ve yabancÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ± ve yazarÄ±n bu konuyu yani Kerkük´ün bir Türkmen ÅŸehri olduÄŸu teyit eden birçok eseri mevcuttur.

Gertrude Bell, 1. Dünya SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nÄ±n Irak’Ä±nÄ± kurmuÅŸ, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± cet-velle kendisi çizmiÅŸ ve yarattÄ±ÄŸÄ± Irak’Ä±n kralÄ±nÄ± bile bizzat kendisi tayin et-miÅŸ bir Ä°ngiliz ajanÄ±dÄ±r. 14 AÄŸustos 1921 tarihinde babasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± mektu-bunda “Referandum yapÄ±ldÄ± ve Kral Faysal oy birliÄŸi ile seçildi, ama Ker-kük, KralÄ±n lehine oy kullanmadÄ±. Kerkük’ün içi ve ilçeleri Türkmenlerden oluÅŸtuÄŸu, bazÄ± köylerin ise Kürtlerden sakin olduÄŸunu yazmaktadÄ±r.[1] Irak’Ä±n kurucusu Gertrude Bell’in mektuplarÄ±nda Kerkük’ün Türkmen ÅŸehri olduÄŸu açÄ±k bir ÅŸekilde yazÄ±lmaktadÄ±r.

Kerkük’te Ä°ki buçuk sene il danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, idari müfettiÅŸliÄŸini ve Irak’Ä±n kuzeyinde Kürtlerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Süleymaniye de de yÄ±llarca görev yapan C. J. Edmonds Kürtler, Türkler ve Araplar adlÄ± eserinde: “Kerkük’te Belediye gibi ÅŸehri ilgilendiren konularla uÄŸraÅŸan Miller (Ingiliz subayÄ±), daha önce de söylediÄŸim gibi Türkçeyi düzgün ve akÄ±cÄ± bir biçimde konuÅŸmaktaydÄ± ve özellikle Belediye BaÅŸkanÄ± Abdulmecid Yakubi ile dostane bir iliÅŸki kurmuÅŸ, sÄ±k sÄ±k kentten ayrÄ±lmam gereken dönemlerde iyi bir iÅŸ çÄ±kararak mükemmel bir zemin çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti. LivanÄ±n resmi dilinin Türkçe olarak kalmasÄ± ve memurlarÄ±n da yerel ahaliden olmasÄ±nÄ± güvence altÄ±na alacak bir bildirimde, bulunmasÄ±ydÄ±. Bu formül, Kerkük için kaydedilen büyük bir aÅŸamaydÄ±.[2]

GörüldüÄŸü gibi Kerkük’ün Türk olduÄŸunu ispatlayan bu belge açÄ±kça gösteriyor ki Kerkük’ün resmi dilinin Türkçe kalmasÄ±nÄ±n nedeni, ÅŸehrin ahalisinin Türk, dilinin Türk olmasÄ±dÄ±r. Kürtlerin dostu, iÅŸgalci Ä°ngiltere tarafÄ±ndan bile kabul edilmiÅŸtir.

Ä°ngiliz iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda, Kürtlerin Lawrence´i diye tanÄ±nan Ä°ngiliz istihbarat subayÄ± BinbaÅŸÄ± Edward William Charles Noel, Åžeyh Mahmut Berzenci‘yi Kürtlerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Süleymaniye temsilcisi olarak atama yetkisini almÄ±ÅŸtÄ±. Noel bu yetkiyi hemen kullanmÄ±ÅŸ, ancak “Kerkük bölgesi Türkmen olup, Türkçe konuÅŸtuklarÄ± için, Åžeyh Mahmut’un nüfuz alanÄ±nda olmayÄ± reddetmiÅŸler, bunun üzerine iÅŸgal kuvvetleri de bu bölgeyi, Kerkük Bölge-si ismiyle özel bir bölge olarak ilan etmiÅŸti.

Kerkük’te siyasi subay olarak görev yapan binbaÅŸÄ± Stephen Hemsly Long-rigg “Irak’Ä±n Yeni Tarihinde Dört AsÄ±r” adlÄ± eserinde, Türkmenlerin yerleÅŸim bölgelerini anlatarak ÅŸöyle demektedir: “Türkmenlerin, Telafer’de ve uzun bir çizgi olarak Musul yolunda Deli Abbas’tan Büyük zab’a kadar uzan-maktadÄ±r. Güzel Kerkük ÅŸehri ise son iki asÄ±rda pek deÄŸiÅŸmemiÅŸtir. Ve bü-yük güzergah üzerindeki Türkmen köylerinin konumu, hatta yaÄŸmura da-yalÄ± tarÄ±mla uÄŸraÅŸan çeÅŸitli köylerin konumu da hiç deÄŸiÅŸmemiÅŸtir. Türk kanÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bölgelerde, Türkçe’nin ve Türk bariz bir ÅŸekilde gö-rüldüÄŸü yerlerde, her zaman Türk aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür.”[3]

Longrigg bu kapsamda Kerkük’ü anlatÄ±rken, konuÅŸulan dilin Türkçe olduÄŸunu söylemektedir. Bir Ä°ngiliz subayÄ± olarak Kerkük’te görev yapmÄ±ÅŸ olan Stephen Hemsly Longrigg, Kerkük’ün bir Türk ÅŸehri olduÄŸunu söylemektedir, bu Kerkük’ün bir Türkmen ÅŸehri olduÄŸu tescili deÄŸil midir?

Ä°ngiliz iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Erbil´in siyasi valisi olan W. R. Hay, bölge hakkÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± bir kitapta ÅŸöyle demektedir:, “Kerkük ÅŸehrinin bölgedeki Türkle-rin ana merkezi olduÄŸunu ve savaÅŸtan önce 30.000 nüfusu bulunduÄŸunu, ayrÄ±ca civarda bir çok köy halkÄ±nÄ±n da Türkçe konuÅŸtuÄŸunu” yazmaktadÄ±r. [4]

Alman araÅŸtÄ±rmacÄ± Reinhard Fischer’in Berlin üniversitesinde yüksek lisans diplomasÄ±nÄ± almak için sunduÄŸu tezin konusu “Irak Türkmenleri”. Irak’taki Türkmenlerin en önemli merkezi Kerkük’tür. Kerkük’ün rolü yalnÄ±z önemli bir kültür merkezi olmaktan ziyade, Türkmenlerin en yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehirdir“.[5)

FransÄ±z araÅŸtÄ±rmacÄ± ve yazar Chris KUTSCHERA’nÄ±n "Kürt Ulusal Hareketi" adlÄ± kitabÄ±nda:

“Kerkük’ün çok özel bir statüsü vardÄ±. Teorik olarak Irak’a baÄŸlÄ±ydÄ±. BaÄŸdat’la iliÅŸkilerinde resmi dil olarak TÜRKÇE kullanÄ±lÄ±yordu. Kerkük, danÄ±ÅŸmanlarÄ± Ä°ngiliz olan bir Türk mutasarrÄ±fÄ± (vali) tarafÄ±ndan yönetiliyordu. Ä°ngiliz yetkililer (Faysal’Ä±n 23 ekim 1922 tarihli genelgesi çerçevesinde) Kerkük eÅŸrafÄ±nÄ± kendi bölgelerinde bir kurucu meclis seçimi yapÄ±lacaÄŸÄ±ndan haberdar etmiÅŸlerdi”.[6]

1890´lÄ± yÄ±llarda Duyun-i Umumiye müfettiÅŸi olarak bölgeye gelen FransÄ±z Vital Cuinet, "Le Turquie î D´Asia" isimli eserinde, Kerkük ÅŸehrinin nüfusunu 30 bin olarak verirken, bu nüfusun 28 bininin Türkmen olduÄŸunu belirtmektedir.[7]

Rus araÅŸtÄ±rmacÄ± Vladimir F.Minorsky “Türkmenler; Telafer, Erbil, Altun-köprü, Kerkük, Tazehurmatu, Tavuk, Tuzhurmatu, Kifri ve Karatepe gibi ÅŸehir ve kasabalarda ve Musul bölgesinin güneyinden geçen tarihi “Ä°pek Yolu” denilen yol üzerindeki bölgede çoÄŸunluÄŸu teÅŸkil etmektedirler.”[8]

Kerkük katliamÄ± 1959’da Kerkük’te Kürt komünistleri, Kürt askerleri ve KDP peÅŸmergeleri silahsÄ±z ve suçsuz Türkmenleri 3 gün 3 gece hünharca katlettiler. Ve bu tarihe “Kerkük KatliamÄ±” olarak geçecektir. Bu olay Amerikan basÄ±nÄ±nda da yankÄ± bulmuÅŸtur. AmerikanÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ gazetelerinden The Newyork Times Gazetesi bu konuda haber vermiÅŸtir. "BaÄŸdat´Ä±n 150 mil kuzeyinde olan Kerkük´ün çoÄŸunluÄŸu müreffeh Türkmenlerden oluÅŸmaktadÄ±r. eyleme, çeÅŸitli silahlarla donatÄ±lmÄ±ÅŸ sivil Kürtlerle, ordu ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde olan komünist aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± HalkÄ±n DireniÅŸ Grubu (çoÄŸu Kürtlerden oluÅŸuyordu) katÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r.[9]

Kürt asÄ±llÄ± Prof. Dr. Nuri Talabani, Kerkük Bölgesinin AraplaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± adlÄ± kitabÄ±nda, Kerkük’ün 2. tümen komutanÄ± NazÄ±m TabakçalÄ±’nÄ±n Kerkükteki geliÅŸmeleri BaÄŸdat’ta ki Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n askeri istihbaratÄ±na gönderdiÄŸi raporda:

Belge: Kerkük eyaletinin Arap, HÄ±ristiyan (Asuri,Keldani, Ermeni) azÄ±nlÄ±klarÄ±yla bir Türkmen çoÄŸunluÄŸuna sahip olduÄŸuydu. Kerkük eyaletinde Kürt EÄŸitim MüdürlüÄŸü kurulmasÄ± veya giriÅŸimi buradaki diÄŸer milliyetler arasÄ±nda projeye karÅŸÄ± huzursuzluk duygularÄ± uyanmasÄ±na yol açacaktÄ±r. AyrÄ±ca öÄŸretmenler birliÄŸi (Arap milliyetçiler, BaasçÄ±lar ve Türkmenlerden oluÅŸan "Ulusal Liste" içinde ÖÄŸretmenler BirliÄŸi seçimlerini kazanan hepsi Türkmen olan grup) bunu bana kamu yararÄ± için bildirdiklerini, ilkeleri Kürt olmayan çoÄŸunluÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir eyalete asla uyarlanamayacak bir müdürlüÄŸün varlÄ±ÄŸÄ±yla tehdit altÄ±na girebilecek ülke geleceÄŸi, eÄŸitimin birliÄŸi için yaptÄ±klarÄ±nÄ± da söylediler.[10]

Ä°mzalÄ±

Tümgeneral NazÄ±m el-TabakçalÄ±

ikinci Tümen KomutanÄ±

Askeri istihbarat MüdürlüÄŸü

AslÄ± Arap olan ancak Amerika´da yaÅŸayan Said K. Aburish, Saddam hakkÄ±nda Ä°ngilizce kaleme aldÄ±ÄŸÄ± eserinde bir gerçeÄŸi aydÄ±nlatmak istiyor

"Saddam, Kerkük´ü AraplaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Saddam Kerkük´ün bir Arap, Kürtler de bir Kürt ÅŸehri olduÄŸunu iddia ediyorlardÄ±. AslÄ±nda bu ÅŸehir ne Arap ne de bir Kürt ÅŸehridir. O ÅŸüphe götürmez bir Türkmen ÅŸehridir. Kürtler 1960 yÄ±llarÄ±ndan itibaren planlÄ± bir ÅŸekilde Kerkük´e gelmeye ve yerleÅŸmeye baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r".[11]

Filistinli yazar ve araÅŸtÄ±rmacÄ± Hanna Batatu : “Kerkük ÅŸehri yakÄ±n tarihe kadar kelimenin tam manasÄ±yla bir Türk ÅŸehri idi. Kürtler bu ÅŸehre yakÄ±n köylerden göç etmeye baÅŸladÄ±lar. 1959 yÄ±lÄ±nda Kürtler ÅŸehrin yaklaÅŸÄ±k üç-te birini oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±lar.[12]

Ferik El-MÄ±zhÄ±r El-Firavn “Irak’taki azÄ±nlÄ±klar ÅŸöyledir: Süleymaniye de Kürtler ve Kerkük’te Türkler.[13]

Seyyar El Cemil “Irak’Ä±n kuzeyinde belirli bölgelerde yaÅŸayan Türkmenler Dicle nehrinin doÄŸusundaki Kerkük’te ve nehrin batÄ±sÄ±ndaki Telafer’de yoÄŸun olarak yaÅŸamaktadÄ±r. BunlarÄ±n asÄ±llarÄ± Irak’ta egemenlik kuran Türkmen Devletlerine dayanmaktadÄ±r.[14]

AraÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Sati Al-Hisri “Irak’ta HatÄ±ralarÄ±m” adlÄ± eserinde 1921 yÄ±lÄ±nda, o dönemin EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸ müÅŸaviri görevinde bulunan Ä°ngiliz yüzbaÅŸÄ± N.Varel ile olan ihtilafÄ± ve çarpÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, EÄŸitim Müdürü muavinliÄŸi görevini reddettiÄŸini açÄ±klarken, Varel’in kendisine:

“Kerkük’e git, orada EÄŸitim MüdürlüÄŸü görevini sana verelim, orada Türk-çe konuÅŸulur, sen de Türkçe biliyorsun”, dediÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor. Varel bu önerisini Kraliyet SarayÄ± BaÅŸkanÄ± Rüstem Haydar’a da tekrarlamÄ±ÅŸ ve Al-Hisri’den Türkçe konuÅŸulan Kerkük’te yararlÄ± olabileceÄŸini söylemiÅŸti.[15]

Bir baÅŸka yazar, Abdulmecid Hasip Al-Kaysi’ye bakacak olursak, 1 Hazi-ran 2000 tarihinde Londra’da çÄ±kan el-Hayat gazetesinde Asuriler adlÄ± ki-tabÄ± hakkÄ±nda yayÄ±nlanan bir eleÅŸtiriye verdiÄŸi cevapta, kendisini tanÄ±tÄ±r-ken Irak’Ä±n siyasi tarihiyle ilgilenmesinin elli yÄ±lÄ± bulduÄŸunu ifade eden bu yazar, adÄ± geçen kitabÄ±nda Kerkük’ün bir Türkmen ÅŸehri olup, halkÄ±nÄ±n Türk Ä±rkÄ±ndan olduÄŸunu yazmaktadÄ±r.[16]

Dr. Mecit Khudduri “Cumhuriyet Döneminde Irak” adlÄ± esrinde Kerkük, Altunköprü ve Telafer’e temas ederken, buralarÄ±n Türkmenlerce meskun olduÄŸunu yazar.[17]

IraklÄ± yazar Mir Basri “Yeni Irak’Ä±n Edebiyat YÄ±ldÄ±zlarÄ±” adlÄ± eserinde Irak’ta geliÅŸen edebiyattan söz ederken, Kürtlerin Süleymaniye bölgesinde edebi eserler vermelerine karÅŸÄ±n, Kerkük’te Türkmen edebiyatÄ±nÄ±n yaygÄ±n olduÄŸunu yazarak, Fuzuli, Fazli, Rizai, Ahdi, Åžemsi ve Hüseyni ile baÅŸlayan edebiyat akÄ±mÄ±nÄ±n, sadece Türkmen edebiyatÄ± ile geliÅŸtiÄŸini ve Hicri Dede, HÄ±dÄ±r Lütfü, Naci Hürmüzlü, Mehmet SadÄ±k ve Ahmet Faiz ile doruÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kürt asÄ±llÄ± Åžeyh RÄ±za Talabani’nin de Türkçe yazmak durumunda olduÄŸunu bildirmektedir.[18]

Irak’Ä±n yeni tarihi üzerine pek çok araÅŸtÄ±rmasÄ± ve eseri bulunan Hayri Emin Ömeri de, Irak’Ä±n yeni tarihinden politik hikayeler (Arapça) , BaÄŸ-dat, 1969, S. 66. Irak tahtÄ± üzerine yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma ve çatÄ±ÅŸmalarÄ± anla-tÄ±rken Kerkük’te çoÄŸunluÄŸun Türkmen olduÄŸunu yazmaktadÄ±r.

Dr. FazÄ±l Hüseyin’in “Musul Sorunu” kitabÄ±nÄ±n 2’nci baskÄ±sÄ±nÄ±n 92’nci sayfasÄ±nda, Erbil, Kerkük ve diÄŸer Türkmen bölgeleri hakkÄ±nda Milletler Cemiyeti raporunda ÅŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±r: “Milletler Cemiyeti komisyonu bu ÅŸehirlerin sakinlerinin asÄ±llarÄ±nÄ±n Türk olduklarÄ±nÄ± belirterek Erbil’de, Türklerden beÅŸ, yarÄ±sÄ± Türk, yarÄ±sÄ± Kürt olan ve bir de Yahudi mahalle vardÄ±r. Komisyonun ifadesinde, hükümet denetiminde tek gazete basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, burada yayÄ±nlanan resmi fermanlarda Arapça ve Türkçe dillerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir. Kerkük’te bulunan Ä°ngiliz siyasi subayÄ± Arapça ve Kürtçe konuÅŸmayÄ± dahi bilmiyordu. YalnÄ±zca Türkçe’yi öÄŸrenmiÅŸti. AltÄ±nköprü ve Tuzhurmatu tamamen Türk veya Türkmen ÅŸehirleridir. Bunlar içinde birkaç aile Yahudi bulunmaktadÄ±r. Karatepe %75’i Türk, %22’si Kürt, %3’ü ise Araplardan oluÅŸmaktadÄ±r. Tazehurmatu ve Dakuk tamamen Türk ÅŸehirleridir. YalnÄ±z çevresindeki köyler Kürtler-den oluÅŸmaktadÄ±r.”

Ansiklopedik bilgilere baÅŸvuracak olursak, Cambridge Üniversitesi yayÄ±nÄ± olan “DünyanÄ±n Yöresel Mimarisi Ansiklopedisi” adlÄ± eserin Kirkuk (Kerkük) maddesi, Kerkük’te çoÄŸunluÄŸun Türkmen olduÄŸunu ve Irak’ta Türkmen nüfusunun 2.5 milyonun altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmaktadÄ±r.[19]

Ana Britannica Ansiklopedisi’nin “Kerkük” maddesini J.H. Kramers yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Kramers ilgili maddede “Kerkük’ün 1. Cihan Harbi’nden az ev-vel 20.000 kadar tahmin edilen nüfusunun hakim unsurunu Türkler teÅŸkil ediyordu” diye yazmaktadÄ±r.[20]

Microsoft Ansiklopedisinde ise Kerkük Irak’Ä±n petrol sanayisinin merkezi-dir. Akdeniz’e ham petrol taÅŸÄ±nmasÄ± için petrol boru hattÄ±yla baÄŸlÄ±dÄ±r. Ker-kük nüfus çoÄŸunluÄŸu Türkmendir. AyrÄ±ca Kürt, Arap, Asuri ve Ermenilerde bulunmaktadÄ±r.[21]

28 Ekim 1992 tarihli Meydan Larousse’un Türkiye baskÄ±sÄ±nÄ±n Kerkük maddesinde ÅŸu ifadeler yer almaktadÄ±r: “Kerkük’te yoÄŸun bir Türk topluluÄŸu ile onun geliÅŸtirdiÄŸi Türk kültürü vardÄ±r. Åžehirde 350 aile kadar olan HÄ±ristiyanlar da Türkçe konuÅŸur ve Türkçe’yi Süryani harfleri ile yazarlar ve bir bölümü de Kerkük Kalesi’nde otururlar.”

Irak’Ä±n kuzeyinde bütünüyle Türkmen kasaba ve köyleri vardÄ±r. Önemli bir kent olan Kerkük’te bunlardan biridir.[22]

Kerkük konusunda yalan söylemekten çekinmeyen Kürtler, Kerkük´ün aslÄ±nda OsmanlÄ± arÅŸivlerine göre de Kürt ÅŸehri olduÄŸunu söylerken, gerçek OsmanlÄ± arÅŸivleri bu konuda tam tersini söylemektedir.

Belgelerle dolu olan bu kitap, T.C. BaÅŸbakanlÄ±k Devlet ArÅŸivleri Genel MüdürlüÄŸü, OsmanlÄ± ArÅŸivi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Nu: 64, “Kanuni Devri”nde 111 numaralÄ± Kerkük’e ait tahrir defteridir, yayÄ±n tarihi: 2003.

Tahrir defteri incelendiÄŸinde, bölgede yaÅŸayan toplumlarÄ±n etnik kimlikle-ri, baÄŸlÄ± olduklarÄ± aÅŸiretler ve bu aÅŸiretlerin kimliÄŸi, bölgenin idari yapÄ±sÄ±, nüfusu, din ve mezhepleri, vakÄ±flar, topraÄŸÄ±n yani arazilerin tasarruf ÅŸekli ve kime ait olduÄŸu, hayvancÄ±lÄ±k hakkÄ±nda bilgilerin yanÄ± sÄ±ra 7320 erkek nüfusunun bulunduÄŸu ve bunlarÄ±n da % 90’Ä±nÄ±n TÜRK OLDUÄžU GÖRÜLMEKTEDÄ°R.

Kürtlerin gösterdiÄŸi ve her yerde ibraz ettikleri tek kaynaklarÄ±, Arnavut asÄ±llÄ± Åžemseddin Sami’nin verdiÄŸi bilgilerdir. Åžemseddin Sami Türkçeyi öÄŸrenerek kitaplar ve makaleler yazmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Semseddin Sami Kerkük’ü hiç görmeden bazÄ± FransÄ±z ansiklopedilerden yararlanarak Kamus-i A’lam’inin Kerkük maddesinde Kürtlerin Kerkük’te çoÄŸunluÄŸu oluÅŸturuyor yazmaktadÄ±r. VerdiÄŸi bilgilerin bilimsel, gerçekçi ve doÄŸru olduÄŸunu kabul etmemiz gerekirse, BaÄŸdatÄ±’n da bir Türk ÅŸehri olduÄŸunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü Åžemseddin Sami aynÄ± eserinde, BaÄŸdat’ta halk tarafÄ±ndan konuÅŸulan birinci lisanÄ±n Türkçe, Ä°kinci derecede ise Arapça olduÄŸunu da tespit ettiÄŸini yazmaktadÄ±r

“Belge: ” Devlet arÅŸivinden alÄ±nmÄ±ÅŸ bir devlet belgesidir. TartÄ±ÅŸma götür-mez gerçek bir belgedir.

“Musul Vilâyeti-Salnâme-i Resmiyesidir”. 1904 yÄ±lÄ±nda bundan 100 yÄ±l önce yazÄ±lan bu belge, Åžemseddin Sami’nin yazdÄ±klarÄ± ile aynÄ± tarihlere rastlar. Ä°ki belge arasÄ±ndaki farklara bakÄ±lmak suretiyle bilimsel olarak konuyu iyi deÄŸerlendirmek gerekmektedir. Eski Türk alfabesi ile yazÄ±lan belgeden bazÄ± satÄ±rlarÄ± okuyalÄ±m. S. 212, 213, 214.:

“Kerkük SancaÄŸÄ±na dair malûmat:

... Kerkük ÅŸehrinde 26510 Ä°slâm ve 432 Keldani ve 463 Musevi, buna bir misli ünas (kadÄ±n), üç binden aÅŸaÄŸÄ± olmayan yabancÄ± ilâve olunursa ÅŸehrin nüfus mecmuasÄ± 57810’a baliÄŸ olur. Kerkük ÅŸehri “kale” ve “karÅŸÄ± yaka” ve “korya” namlarÄ± ile üç kÄ±sma münkasim (bölünmüÅŸ) olup, bu her üç kÄ±sÄ±mda 14 mahalle vardÄ±r. AHALÄ°-Ä° ÅžEHÄ°R: UMUMÄ°YETLE TÜRK OLUP TÜRKÇE TEKELLÜM EDERLER. (konuÅŸurlar). GURABA (yabancÄ±) OLARAK BÄ°R MÄ°KTAR ARAP VE KÜRT Ä°LE KALÄ°L’Ä°L (az)- MÄ°KTAR Ä°RANÄ° BULUNUR”. AynÄ± yÄ±llara rastlayan, biri resmi devlete, diÄŸeri ÅŸahsa ait olan bilgi arasÄ±ndaki farka bakanlar ve Kerkük’ü, çevresini yakÄ±ndan bilenler, tanÄ±yanlar, orada yaÅŸayanlar, Kürtlerin ne kadar tarih bilgisinden yoksun, hayal peÅŸinde koÅŸtuklarÄ±nÄ± anlayacaklardÄ±r.

Kerkük Kalesini Kürtler mi YaptÄ±?

Sözde bazÄ± Kürt araÅŸtÄ±rmacÄ±, yazar ve çizerleri Kerkük’ü hayal edilen Kürt devletinin sÄ±nÄ±rlarÄ± içine almak için türlü yalan ve uydurma belgelerle insanlarÄ± yanÄ±ltÄ±yorlar. Bu sözde Kürt AraÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±:

"Bu bölgede yaÅŸayan Kürtlerin baÄŸÄ±msÄ±z devletleri, imparatorluklarÄ±, devletçikleri ve emirlikleri olmuÅŸtur... Irak kuzeyinin kalesiyle meÅŸhur olan ÅŸehri Kerkük´tür”.

Kürtlerin küçük ve daÄŸÄ±nÄ±k beylikler kurduklarÄ±nÄ± kabul etmek müm-kündür. Ancak, devletler, hatta imparatorluklar kurduklarÄ±nÄ± iddia etmenin hiçbir bilimsel dayanaÄŸÄ± yoktur. Bu devletler ve imparatorluklar ne zaman ve nerede kurulmuÅŸtur? AdlarÄ± nedir, hükümdarlarÄ± kimlerdir? Hiç belli deÄŸildir.[23]

Zira tarihsizler, yapay geçmiÅŸ yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kürt siyasitçileri, tarihçileri ve aydÄ±nlarÄ± bir dala tutunmak ve yeni bir tarih yaratmak istiyorlar, ama tarihi dayanaklarÄ± yok ve iddialarÄ±nÄ± da hiçbir tarihi kaynak doÄŸrulamÄ±yor. Yapabildikleri tek ÅŸey, baÅŸka milletlerin tarihi ÅŸahsiyetlerini ve kültürel varlÄ±klarÄ±nÄ± kendilerine mal etmeye çalÄ±ÅŸmak. YarÄ±nda OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu’nun kurucularÄ±nÄ±n Kürtler’in olduÄŸunu söylerlerse kimse ÅŸaÅŸmasÄ±n.

Yoksa Kerkük Kalesini Kürtler mi YaptÄ±?!! Kerkük´te diktikleri, tarihi deÄŸeri olan bir mimari eserleri var mÄ±? Bir tane yoktur. Ama bu hayalperestler utanmadan Kerkük’ün tarihi ve coÄŸrafi olarak Kürt ÅŸehridir derler!

Bir OrtadoÄŸu uzmanÄ± olan David McDowall Modern Kürt Tarihi isimli kitabÄ±nda diyor ki:

"Az sayÄ±da Kürt, 1958 gibi yakÄ±n bir tarihten bu yana daha büyük bir Türkmen nüfusa sahip olmasÄ±na raÄŸmen, bugün bile Kerkük ÅŸehrinin kendilerinin olduÄŸunu öne sürecektir"[24]

BaÅŸkalarÄ± için “petrol cenneti” bizler için ise çocukluÄŸumuzun cennetidir Kerkük.

Kerkük, asÄ±rlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coÄŸrafyada ÅŸekillenmiÅŸ Türk kültürünün merkezidir. Bir kentin aidiyeti ve kimliÄŸi, o ÅŸehrin tarihi mimari eserleri, sosyal ve kültürel yapÄ±sÄ±yla da yakÄ±ndan ilgilidir. Kerkük Kalesi, Gök Kümbet’i, NakÄ±ÅŸlÄ± Minare ve Camisi, Aziziye KÄ±ÅŸlasÄ±, Kayseri (KapalÄ±) ÇarÅŸÄ±sÄ±, Kilciler PazarÄ±, Altunköprü, KÄ±rdar HanÄ± ve ÇarÅŸÄ±sÄ±, Kale HanÄ±, Mecidiye SarayÄ±, Dakuk Ulu Camii Minaresi, 16 gözlü TaÅŸköprü gibi 60’tan fazla Türk eserine Kerkük’ün her noktasÄ±nda rastlamak mümkün. Kerkük’te yaÅŸayan Türkmenlerin dÄ±ÅŸÄ±ndaki milletlerin buna benzer acaba kaç tane tarihi eseri vardÄ±r? Yok. DiÄŸer taraftan edebiyat ve kültür alanÄ±nda da Türkmen aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek mümkün. Kerkük’teki sanatçÄ±larÄ±n çoÄŸunluÄŸu da yine Türkmenlerden. Kerkük Türküleri tüm dünyada hangi dille icra ediliyor? Türkçe.

BazÄ± gruplar Kerkük bizim diyor, o zaman haklÄ± olarak ÅŸu sorularÄ± sormak gerekiyor, Kerkük sizin ise o zaman Kerkük’te tarih, medeniyet ve kültür mirasÄ±nÄ±z nerede? Kerkük sizin ise neden nüfus kayÄ±tlarÄ±nÄ± ve tapu dairelerini tahrip edip yaktÄ±nÄ±z? Kerkük sizin ise devlet dairelerini, devlete ait araçlarÄ±, okullarÄ±, hastaneleri, insanlarÄ±n evlerini, özel araçlarÄ±nÄ± ve iÅŸ yerlerini neden talan edip yaÄŸmaladÄ±nÄ±z? Ä°nsan kendine ait olan bir ÅŸehri talan edip, yaÄŸmalar mÄ± hiç? Kerkük sizin ise Irak iÅŸgalinden hemen sonra sahte “Kerkük” nüfus kaÄŸÄ±dÄ± ve gÄ±da karnesi düzenleyerek 700 bin Kürt’ü Kerkük’e neden yerleÅŸtirdiniz?

Kerkük'ün ahalisinin büyük çoÄŸunluÄŸu Türk'tü. Ne Arap ne de Kürt'e rastlamazdÄ±nÄ±z. Åžehirde herkes Türkçe konuÅŸur. Biraz farklÄ± bir lehçeyle, ama her ÅŸeyiyle Türkçe, etraf hep Türklerle dolu, evde, sokakta, pazarda, çarÅŸÄ±da, camide, parkta, sinemada, lokantada….. Türkler sadece okulda bir miktar Arapça öÄŸreniyorlardÄ±. Hatta Arap öÄŸretmenler eÄŸitim verebilmek için Türkçe öÄŸrenmek zorunda idiler.

Türkmen ÅŸehri Kerkük, tarihin her döneminde önemini korudu. Kültür varlÄ±ÄŸÄ±, sanat, müzik, spor ve çevresinin mimarisi ile de dikkat çekici bir ÅŸehir. Kerkük, geleneksel yapÄ± ve tarihe tanÄ±klÄ±k eden kitabeleri ile de göz alÄ±cÄ± bir hazine.

Kerkük’ü karanlÄ±ÄŸa boÄŸan onun kalesi, Gök Kümbeti, Dakuk Ulu Camii Minaresi, Sultan Saki YatÄ±rÄ±, NakÄ±ÅŸlÄ± Minaresi, Kerkük (Aziziye) KÄ±ÅŸlasÄ±, Danyal Peygamber Türbesi ve Minaresi ya da kurumuÅŸ Hasa Su çayÄ± deÄŸil, topraÄŸÄ±n altÄ±nda yatan karanlÄ±k, yani petroldür. Türkmen ÅŸehri Kerkük'ü gezerken insanÄ± karÅŸÄ±layan periÅŸan manzara, bu ÅŸehirde yaÅŸayan sade insanlarÄ±n, topraÄŸÄ±n altÄ±ndaki dev zenginlik kaynaÄŸÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan baÅŸka bir yanÄ±nÄ± görmediÄŸini ispatlÄ±yor. BaÅŸkalarÄ± için “petrol cenneti” bizler için ise çocukluÄŸumuzun cennetidir Kerkük.

Ali Kerküklü

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