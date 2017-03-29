Ana Sayfa | DÃœNYA 29/03/2017 13:31

Avustralya'da facia kasÄ±rga 63 binden fazla evde elektrik yok

avustralya elektrik

Avustralya'nÄ±n Queensland eyaletini vuran kasÄ±rgada Ã¶len veya yaralanan olmadÄ± ancak 63 binden fazla eve elektrik saÄŸlanamÄ±yor

Avustralya'da hÄ±zÄ± saatte 270 kilometreye ulaÅŸan kasÄ±rga nedeniyle 63 binden fazla ev elektriksiz kaldÄ±.  KasÄ±rgadan etkilenen bir AvustralyalÄ± duygularÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde dile getirdi: "Elektrik kesintisi bir kaç gün daha sorun olmaya devam edecek. Ama burada büyük bir temizlik yapmamÄ±z gerekecek ve bunun günlerce süreceÄŸini düÅŸünüyorum." AvustralyalÄ± bir genç kadÄ±n ise yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkulu anlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde ifade etti: "Rüzgar geldiÄŸinde her yeri sarsÄ±yor, bütün ev adeta yÄ±kÄ±lacakmÄ±ÅŸ gibi sarsÄ±lÄ±yor. Rüzgar ile birlikte yaÄŸmur evi adeta sallÄ±yor, hiç yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gerçek üstü bir tecrübe."

 

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