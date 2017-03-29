O madde iÅŸleme konuldu Brexit sÃ¼reci resmen baÅŸladÄ±

Lizbon AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesinin iÅŸleme konulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere, Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸ oldu

Ä°ngiltere, 44 yÄ±llÄ±k üyeliÄŸin ardÄ±ndan Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sürecini resmen baÅŸlattÄ±. Ä°ngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, BaÅŸbakan Theresa May imzalÄ±, birlikten ayrÄ±lmayÄ± düzenleyen Lizbon AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleten mektubu, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi. Tusk, sosyal medya hesabÄ±ndan, "9 ay sonra Ä°ngiltere Brexit sürecini baÅŸlattÄ±" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Böylece, Ä°ngiltere'nin geçen sene haziran ayÄ±nda yapÄ±lan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrÄ±lmasÄ± süreci de resmen baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

Sürecin 2 yÄ±l sürmesi öngörülüyor

Taraflar, bir sonraki aÅŸamada ayrÄ±lma anlaÅŸmasÄ±nÄ±n maddelerine iliÅŸkin müzakerelere baÅŸlayacak. Ä°ki yÄ±l sürmesi öngörülen süreç, Ä°ngiltere ve AB'nin üzerinde anlaÅŸacaklarÄ± metnin, hem Ä°ngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlanacak.

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, cuma günü AB'nin Brexit yol haritasÄ±nÄ±n taslaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayacak. TaslaÄŸÄ±n, 29 Nisan'da yapÄ±lacak Ä°ngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek.

AB'nin, önceki taahhütlerinden dolayÄ± Ä°ngiltere'ye yaklaÅŸÄ±k 60 milyar avroluk bir fatura çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. Söz konusu faturanÄ±n, müzakerelerde en tartÄ±ÅŸmalÄ± konulardan biri olmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca Ä°ngiltere'de yaÅŸayan birlik vatandaÅŸlarÄ± ile AB ülkelerinde yaÅŸayan Ä°ngiltere vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Brexit sonrasÄ± durumlarÄ± da diÄŸer zorlu konular olarak öne çÄ±kÄ±yor.

23 Haziran 2016'da yapÄ±lan referandumda halkÄ±n yüzde 52'si AB'den ayrÄ±lma yönünde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Geçen süre zarfÄ±nda, AB sÄ±k sÄ±k Ä°ngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce iÅŸletmesini istemiÅŸti. Ä°ngiltere, 1973 yÄ±lÄ±nda birliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek, Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sürecini resmen baÅŸlattÄ±.