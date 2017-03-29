Ana Sayfa | DÃœNYA 29/03/2017 16:05

Atlasglobal aÃ§Ä±kladÄ±, Ä°ngiltere uÃ§uÅŸlarÄ±nda Yolcular Yasaktan Etkilenmedi

Atlasglobal ingiltere

Atlasgobal, Ä°ngiltere uÃ§uÅŸlarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan elektronik cihaz taÅŸÄ±ma yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± getirdiÄŸi uygulamasÄ±yla yolcularÄ±n maÄŸdur olmasÄ±nÄ± engelledi.

Atlas Global'den Avrupa Gazetsine yapÄ±lan açÄ±klamaya ÅŸöyle: Londra / Stansted varÄ±ÅŸlÄ± seferlerimizde, medikal cihazlar hariç boyutlarÄ± 16 cm x 9,3 cm x 1,5 cm’den büyük cep telefonu ve akÄ±llÄ± telefonlar, tabletler, laptoplar ve bu cihazlara ait tüm çevre birimleri / aksesuarlarÄ±nÄ±n  kabin içinde taÅŸÄ±nmasÄ± otoriteler tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Atlasglobal olarak bu yasak kapsamÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z uygulamamÄ±z ile Ä°ngiltere’ye uçacak tüm yolcularÄ±mÄ±z Atatürk HavalimanÄ±’nda elektronik cihazlarÄ±nÄ± biniÅŸ kapÄ±sÄ±na kadar yanlarÄ±nda taÅŸÄ±makta ve elektronik cihazlar Atlasglobal yetkilileri tarafÄ±ndan teslim alÄ±nmaktadÄ±r. Teslim alÄ±nan cihazlar korunaklÄ± özel çantalarda muhafaza edilmekte ve iniÅŸ sonrasÄ± yolculara teslim edilmektedir. YolcularÄ±n maÄŸduriyetini önlemeye yönelik gerçekleÅŸtirilen uygulama sayesinde Ä°stanbul çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± ve transit tüm Londra yolcularÄ± uçuÅŸlarÄ±nÄ± sorunsuz bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilmektedir. 

 

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