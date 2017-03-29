Ana Sayfa | DÃœNYA 29/03/2017 21:38

Ä°ngiltere o mektubu teslim etti AB'den ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±


Ä°ngiltere AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a BaÅŸbakan Theresa May imzalÄ± mektubu bugÃ¼n sundu

Ä°ngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, BaÅŸbakan Theresa May imzalÄ±, birlikten ayrÄ±lmayÄ± düzenleyen Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50'nci maddesini iÅŸleten mektubu, Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi. Tusk, sosyal medya hesabÄ±ndan, "Dokuz ay sonra Ä°ngiltere Brexit sürecini baÅŸlattÄ±" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Böylece, Ä°ngiltere'nin geçen sene haziran ayÄ±nda yapÄ±lan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrÄ±lmasÄ± süreci de resmen baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

 

 

BAÅžBAKAN'DAN VEDA KONUÅžMASI

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sürecini resmen baÅŸlatan ihbar mektubu, bugün Avrupa Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a ulaÅŸtÄ±. Mektubun Tusk'a ulaÅŸmasÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra BaÅŸbakan May parlamentoda konuÅŸtu. May, Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n demokratik hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, "Birkaç dakika önce Ä°ngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Brüksel'de benim adÄ±ma hükümetin AB'den ayrÄ±lma sürecini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletmesini onaylayan kararÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± mektubu Avrupa Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'a sundu. 50. madde artÄ±k Ä°ngiliz halkÄ±nÄ±n isteÄŸi üzerine yürürlükte. BirleÅŸik KrallÄ±k, AB'den ayrÄ±lÄ±yor" dedi. May, "Bu, geri dönüÅŸü olmayan tarihi bir andÄ±r. Ä°ngiltere, AB'den ayrÄ±lÄ±yor. Kendi kararlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz verecek, kendi kanunlarÄ±mÄ±zÄ± kendimiz yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

 

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