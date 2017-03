Ä°ngiltere o mektubu teslim etti AB'den ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlattÄ±

İngiltere AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a Başbakan Theresa May imzalı mektubu bugün sundu

İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleten mektubu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi. Tusk, sosyal medya hesabından, "Dokuz ay sonra İngiltere Brexit sürecini başlattı" açıklamasını yaptı. Böylece, İngiltere'nin geçen sene haziran ayında yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de resmen başlamış oldu.

BAŞBAKAN'DAN VEDA KONUŞMASI

İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini resmen başlatan ihbar mektubu, bugün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a ulaştı. Mektubun Tusk'a ulaşmasından kısa bir süre sonra Başbakan May parlamentoda konuştu. May, İngiliz halkının demokratik hakkını kullandığını kaydederek, "Birkaç dakika önce İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Brüksel'de benim adıma hükümetin AB'den ayrılma sürecini başlatacak 50. maddeyi işletmesini onaylayan kararının yer aldığı mektubu Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a sundu. 50. madde artık İngiliz halkının isteği üzerine yürürlükte. Birleşik Krallık, AB'den ayrılıyor" dedi. May, "Bu, geri dönüşü olmayan tarihi bir andır. İngiltere, AB'den ayrılıyor. Kendi kararlarımızı kendimiz verecek, kendi kanunlarımızı kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı.