Donald Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ± sÃ¼resiz olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n getirdiÄŸi ikinci vize yasaÄŸÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durduran yargÄ±Ã§ sÃ¶z konusu uygulamayÄ± ikinci bir mahkeme kararÄ±na kadar askÄ±ya aldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 Mart'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± ve nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman 6 ülke vatandaÅŸlarÄ±na vize yasaÄŸÄ± getiren düzenlemeyi 15 Mart'ta geçici olarak durduran Hawaii federal yargÄ±cÄ± Derrick Watson'Ä±n, ikinci bir mahkeme kararÄ±na kadar söz konusu uygulamayÄ± "süresiz" olarak askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Konuyla ilgili davacÄ±larÄ±n taleplerini deÄŸerlendiren Watson, çarÅŸamba akÅŸamÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ihtiyati tedbir kararÄ±yla Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ±na koyduÄŸu geçici durdurma kararÄ±nÄ± "süresi belirsiz ÅŸekilde" uzattÄ±.

"AldÄ±ÄŸÄ±m kararÄ±n arkasÄ±nda duracaÄŸÄ±m"

YazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, "Mahkeme bir köÅŸeye çekilip, kepenkleri kapatÄ±p, olanlar hiç olmamÄ±ÅŸ gibi yapacak deÄŸildir." ifadesini kullanan yargÄ±ç Watson, aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n arkasÄ±nda duracaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

Watson'Ä±n bu kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n davayÄ± 9. Temyiz Mahkemesine götüreceÄŸi belirtildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n, Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ±yla ilgili olarak Maryland'deki federal yargÄ±cÄ±n almÄ±ÅŸ olduÄŸu durdurma kararÄ±nÄ± da Virginia eyaletindeki 4. Temyiz Mahkemesine götürmesi bekleniyor.