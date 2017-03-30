Paris'te polis ÅŸiddetine yÃ¶nelik tepki sÃ¼rÃ¼yor

Paris'te Ã‡inli gÃ¶Ã§men Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi protesto edildi

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 56 yaÅŸÄ±ndaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan öldürülmesine yönelik protestolar üçüncü gününde de devam etti.ÇoÄŸu Çinli yüzlerce Asya kökenli göçmen, polisi protesto etmek için bu kez kent merkezindeki belediye binasÄ± önünde toplandÄ±.SayÄ±larÄ± 300'ü aÅŸan göstericiler, "Katil polis" sloganÄ± atarak güvenlik güçlerine tepkilerini dile getirdi.Polis, kendisine taÅŸ ve sopa atan göstericilere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz sÄ±karak müdahale etti.

Shaoyo Liu'nun ailesi dün öÄŸle saatlerinde basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, göstericilere protestolarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.Paris'te üç gün önce bir ihbar sonrasÄ± 19. bölgedeki adrese giden üç polise Liu'nun makasla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü. Polis memurlarÄ±ndan birinin "nefsi müdafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduÄŸu belirtilmiÅŸti.Shaoyo'nun, olay yerine çaÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri beklenirken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta balÄ±k temizlediÄŸini ve zilin çalÄ±nmasÄ± üzerine kapÄ±ya elinde makasla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.