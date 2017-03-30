FransÄ±z Bakan'dan flaÅŸ Brexit aÃ§Ä±klamasÄ±

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, resmen baÅŸlayan Brexit sÃ¼reciyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in üyelikten ayrÄ±lma süreci devam ederken, ülkesinin AB ile gelecekteki iliÅŸkilerini de müzakere etmek istemesine iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

FransÄ±z bakan, "Üyelikten ayrÄ±lÄ±ÅŸ ile ilgili müzakereler tamamlandÄ±ktan sonra ancak AB ve Ä°ngiltere'nin gelecekteki iliÅŸkileri ile ilgili müzakereler olabilir." diye konuÅŸtu.

Ä°ngiltere'nin üyelikten çÄ±kÄ±ÅŸ müzakerelerin zor olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunan Ayrault, "Ä°ngiltere BaÅŸkanÄ± May, bu müzakereler sürerken anlaÅŸmalardan isteÄŸini seçip istemediÄŸini bÄ±rakamaz." dedi.

Üyelikten çÄ±kÄ±ÅŸ müzakerelerinin yapÄ±cÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ilkesiyle sürmesi gerektiÄŸini kaydeden Ayrault, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ä°ngiliz halkÄ±nÄ± cezalandÄ±rmak deÄŸil. Çünkü onlar duygularÄ± doÄŸrultusunda hareket edip oy kullandÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.