FlaÅŸ bomba yÃ¼klÃ¼ tanker patlatÄ±ldÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta meydana gelen olayda bomba yÃ¼klÃ¼ tankerin patlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± sonucunda 15 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 26 kiÅŸi de yaralandÄ±

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸinin öldüÄŸü, 26 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, BaÄŸdat'Ä±n güney giriÅŸinde bulunan kontrol noktasÄ±nda bomba yüklü tankerin patlatÄ±lmasÄ± sonucu 15 kiÅŸi öldü, 26 kiÅŸi yaralandÄ±.SaldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi bölgeye çok sayÄ±da ambulansÄ±n sevk edildiÄŸi belirtildi.Güvenlik zafiyetinin bulunduÄŸu BaÄŸdat, sÄ±k sÄ±k ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor.