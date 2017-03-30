Ivanka Trump Beyaz Saray personeli oluyor

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Trump maaÅŸ almadan babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaparken Beyaz Saray personeli olarak gÃ¶reve baÅŸlayacak

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en büyük kÄ±zÄ± Ivanka Trump'Ä±n (35), resmen Beyaz Saray personeli olarak göreve baÅŸlayacaÄŸÄ± ve federal hükümetten maaÅŸ almadan babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmaya devam edeceÄŸi bildirildi.

Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta göreve baÅŸlamasÄ±ndan itibaren üst düzey görüÅŸmeler dahil birçok etkinlikte Trump ile yan yana bulunan Ivanka, babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k görevini resmileÅŸtireceÄŸini açÄ±kladÄ±.

"Beyaz Saray çalÄ±ÅŸanÄ± olarak ücret almadan hizmet edeceÄŸim"

Donald Trump'a gayriresmi danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve bunun sorunlu olduÄŸu yönündeki eleÅŸtiriler üzerine yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan Ivanka Trump, "Gönüllü ve tüm etik kurallara uygun ÅŸekilde BaÅŸkan'a danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmamla ilgili bazÄ± kiÅŸilerin endiÅŸeleri olduÄŸunu duydum. Bundan sonra diÄŸer tüm federal çalÄ±ÅŸanlarÄ± baÄŸlayan kurallara uygun ÅŸekilde bir Beyaz Saray çalÄ±ÅŸanÄ± olarak ücret almadan hizmet edeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

Beyaz Saray'da bir çalÄ±ÅŸma ofisi bulunan Ivanka Trump'Ä±n bu açÄ±klamayla görevini resmileÅŸtirmesi ve Beyaz Saray'daki resmi danÄ±ÅŸmanlar listesine girmesi bekleniyor.

Ivanka'nÄ±n avukatÄ± Jamie Gorelick de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bu adÄ±mÄ±n, Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n tüm iÅŸlerinde federal etik kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde hareket etme isteÄŸinin bir sonucu olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamada da "bu kararÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±" ve "Ivanka Trump'Ä±n BaÅŸkan'a desteÄŸinin devam edeceÄŸi" kaydedildi.