Avustralya'da devam eden kasÄ±rga yenilerini doÄŸurdu

Avustralya'da devam eden Debbie KasÄ±rgasÄ± birÃ§ok kentte sele yol aÃ§arken, iÅŸyerleri, evler ve arabalar kullanÄ±lmaz hale geldi

Avustralya'nÄ±n Queensland eyaletinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle etkisini hala sürdüren Debbie KasÄ±rgasÄ±, caddeleri, iÅŸyerleri ve evleri sular altÄ±nda bÄ±raktÄ±. Eyaletin güneyinde yaklaÅŸÄ±k 11 bin ev ve iÅŸ yerine hala elektrik verilemiyor. Acil Hizmet (SES) ekipleri, Yeni Güney Galler eyaletinin Lismore, Murwillumbah, Tweed Heads kentlerinde yaÅŸayan 40 bin kiÅŸiye evlerini boÅŸaltarak güvenli yerlere gitmeleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Gün içinde yaklaÅŸÄ±k 3 bin 600 acil yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± aldÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden SES yetkilileri, ÅŸimdiye kadar olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÄ°RÇOK KENTTE DAHA FAZLA YAÄžIÅž BEKLENÄ°YOR

Öte yandan Meteoroloji Bürosu (BOM), Queensland'in güneyinde yaklaÅŸÄ±k bin okulun yarÄ±n da kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BOM'un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± hava tahmin raporlarÄ±na göre, Brisbane, Sunshine Coast, Gold Coast dahil birçok kentte gün içinde daha fazla yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.