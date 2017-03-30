Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun terÃ¶r sÃ¶zleri ABD'li meslektaÅŸÄ±nÄ±n suratÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

ABD'li meslektaÅŸÄ± Tillerson ile Ankara'da buluÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin terÃ¶re destek vermesini TÃ¼rk halkÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve ABD'ye olan bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n olumsuz yÃ¶nde etkilendiÄŸini belirtti

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ÇavuÅŸoÄŸlu, "ABD ve Türkiye'nin birçok karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±namalar karÅŸÄ±sÄ±nda oynayabileceÄŸi çok önemli roller vardÄ±r. Sorumluluk alanÄ±mÄ±z sadece kendi coÄŸrafyamÄ±z deÄŸil tüm dünyadaki sorunlarla ilgilidir. Türkiye-ABD arasÄ±ndaki dostluk her zamankinden daha güçlü olmalÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸbirliÄŸimizi de güçlendirmemiz gerekiyor. Terörle mücadele, diÄŸer karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tehditler, Suriye, Irak ve bölgemizdeki sorunlarÄ± deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduk. KonularÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda diÄŸer müttefiklerimizle de deÄŸerlendireceÄŸiz.Ä°liÅŸkilerimize yeni bir enerji kazandÄ±rmamÄ±z gerektiÄŸini vurguladÄ±k. GeçmiÅŸ yönetimde iliÅŸkilerimizi etkileyen bazÄ± olaylar oldu. Bunlardan biri Suriye'de DEAÅž'la mücadele ederken geçmiÅŸ yönetimin YPG-PYD ile iÅŸbirliÄŸi ve verdiÄŸi destektir." dedi.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N ÇABALARINI TAKDÄ°RLE KARÅžILIYORUZ"

Tillerson ise ÅŸöyle konuÅŸtu: "3 ana hedef üzerine nasÄ±l odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konusudna konuÅŸtuk. DEAÅž'Ä± yenmek, iki ülke arasÄ±nda ekonomik iliÅŸkileri geliÅŸtirmek ve bölgede istikrar saÄŸlamak. Askeri olarak iÅŸbirliÄŸi yapmaya devam ediyoruz Türkiye'yle. Bölgede verilen savaÅŸÄ± destekliyoruz. Türkiye'nin terörizme karÅŸÄ± mücadelesini de farkÄ±ndayÄ±z. Suriye'de geliÅŸen çatÄ±ÅŸmalar, Türkiye'nin her türlü çalÄ±ÅŸmasÄ± bizim için çok önemli oldu. 6 yÄ±ldÄ±r süren süreçte Türkiye'nin barÄ±ÅŸçÄ±l çözüm bulma çabalarÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Trump yönetimini mutlaka bu uzun dönemdir olan dostluÄŸumuzu güçlendirmeye devam edecektir."