Ã‡in'den Uygur MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yasak Ã¼stÃ¼ne yasak

Ã‡in yÃ¶netimi, 10 milyon MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk'ten oluÅŸan Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde yaÅŸayan kadÄ±nlar iÃ§in burka ve peÃ§eyi, erkekler iÃ§in ise aÅŸÄ±rÄ± uzun sakalÄ± yasakladÄ±

Çin, yaÅŸayan 10 milyon Uygur müslümandan kadÄ±nlar için burka ve peçeyi yasaklarken erkekler için ise aÅŸÄ±rÄ± uzun sakala yasak getirdi. Hükümet bu yasaÄŸÄ± terörizmin önüne geçmek için uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederken yasak bir çok insan haklarÄ± örgütlerinden tepki topladÄ±. MüslümanlarÄ±n hükümet tarafÄ±ndan sadece devlet televizyonu izlemek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyalette, hava meydanlarÄ±nda, tren istasyonlarÄ±nda ve diÄŸer kamuya açÄ±k alanlarda çalÄ±ÅŸan devlet çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan yüzleri tamamen kapalÄ± olan kadÄ±nlarÄ± uyarmalarÄ± ve kendilerini polise ÅŸikayet etmeleri istendi.