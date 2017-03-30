Ana Sayfa | DÃœNYA 30/03/2017 21:28

Ã‡in'den Uygur MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yasak Ã¼stÃ¼ne yasak

kadÄ±n ve erkeklere yasak

Ã‡in yÃ¶netimi, 10 milyon MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk'ten oluÅŸan Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde yaÅŸayan kadÄ±nlar iÃ§in burka ve peÃ§eyi, erkekler iÃ§in ise aÅŸÄ±rÄ± uzun sakalÄ± yasakladÄ±

Çin, yaÅŸayan 10 milyon Uygur müslümandan kadÄ±nlar için burka ve peçeyi yasaklarken erkekler için ise aÅŸÄ±rÄ± uzun sakala yasak getirdi. Hükümet bu yasaÄŸÄ± terörizmin önüne geçmek için uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederken yasak bir çok insan haklarÄ± örgütlerinden tepki topladÄ±. MüslümanlarÄ±n hükümet tarafÄ±ndan sadece devlet televizyonu izlemek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyalette, hava meydanlarÄ±nda, tren istasyonlarÄ±nda ve diÄŸer kamuya açÄ±k alanlarda çalÄ±ÅŸan devlet çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan yüzleri tamamen kapalÄ± olan kadÄ±nlarÄ± uyarmalarÄ± ve kendilerini polise ÅŸikayet etmeleri istendi.

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Peggy Whitson

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Uzaydaki en yaÅŸlÄ± kadÄ±n olan 57 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li Peggy Whitson, yeni bir rekora imza attÄ±. Whitson, uzayda en uzun sÃ¼re yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan kadÄ±n astronot oldu

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Avrupa'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi desteklemesi doÄŸrudur

Angela Merkel, Maltaâ€™da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± olan tutumunu deÄŸerlendirdi

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun terÃ¶r sÃ¶zleri ABD'li meslektaÅŸÄ±nÄ±n suratÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

ABD'li meslektaÅŸÄ± Tillerson ile Ankara'da buluÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'nin terÃ¶re destek vermesini TÃ¼rk halkÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve ABD'ye olan bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n olumsuz yÃ¶nde etkilendiÄŸini belirtti