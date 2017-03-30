Avrupa'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi desteklemesi doÄŸrudur

Angela Merkel, Maltaâ€™da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da TÃ¼rkiye'nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± olan tutumunu deÄŸerlendirdi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel Avrupa Halk Partisi'nin Malta’da düzenlenen toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Avrupa BirliÄŸi’nde (AB) hatalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, AB'nin dÄ±ÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve komÅŸularÄ±nÄ± yeterince düÅŸünmediÄŸini ifade etti.

Avrupa'nÄ±n, komÅŸusu Suriye konusunda insani sorumluluk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Merkel, "Burada insani sorumluluÄŸumuz yok mu diyeceÄŸiz? Bu, Türkiye’nin, Ürdün’ün, Lübnan’Ä±n sorumluluÄŸu mu diyeceÄŸiz? Gerçek ÅŸu ki, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ±n finanse edilmesi konusunu görmezden geldik. Yeterince oraya bakmadÄ±k." dedi.

Bundan dolayÄ± acil insani durumun oluÅŸtuÄŸunu, bir çok ÅŸeyin ihmal edildiÄŸinden ve Almanya'nÄ±n insani bir görev olduÄŸu için sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kabul ettiÄŸini belirten Merkel, bunun doÄŸru bir karar olduÄŸunu dile getirdi.

Angela Merkel, Türkiye’nin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da överek, "Bu günlerde eleÅŸtiride bulunsak da Türkiye, 3 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± için çok ÅŸey yaptÄ±. Avrupa’nÄ±n bu konuda Türkiye’yi desteklemesi de doÄŸrudur." ifadesini kullandÄ±.