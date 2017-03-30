Ana Sayfa | DÃœNYA 30/03/2017 22:23

En yaÅŸlÄ± kadÄ±n astronottan yeni rekor

Peggy Whitson

Uzaydaki en yaÅŸlÄ± kadÄ±n olan 57 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li Peggy Whitson, yeni bir rekora imza attÄ±. Whitson, uzayda en uzun sÃ¼re yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan kadÄ±n astronot oldu

57 yaÅŸÄ±ndaki astronot Whitson, bugün kariyerinin 8. uzay yürüyüÅŸünü  gerçekleÅŸtirdi ve Sunita Williams'a ait olan 50 saat 40 dakikalÄ±k uzay yürüyüÅŸü  rekorunu geliÅŸtirdi.

Geçen yÄ±l UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'ndaki en yaÅŸlÄ± kadÄ±n astronot  ünvanÄ±nÄ± alan Whitson, 8 seferde toplam 59 saatlik uzay yürüyüÅŸü yaptÄ±.Williams,  9 AralÄ±k 2006-22 Haziran 2007 ile 14 Temmuz-18 KasÄ±m 2012  tarihleri arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± uzay seyahatlerinde toplam 7 uzay yürüyüÅŸü  gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

 

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