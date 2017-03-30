En yaÅŸlÄ± kadÄ±n astronottan yeni rekor

Ã‡in yÃ¶netimi, 10 milyon MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk'ten oluÅŸan Sincan Uygur Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde yaÅŸayan kadÄ±nlar iÃ§in burka ve peÃ§eyi, erkekler iÃ§in ise aÅŸÄ±rÄ± uzun sakalÄ± yasakladÄ±