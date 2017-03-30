En yaÅŸlÄ± kadÄ±n astronottan yeni rekor

Uzaydaki en yaÅŸlÄ± kadÄ±n olan 57 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li Peggy Whitson, yeni bir rekora imza attÄ±. Whitson, uzayda en uzun sÃ¼re yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan kadÄ±n astronot oldu
57 yaÅŸÄ±ndaki astronot Whitson, bugün kariyerinin 8. uzay yürüyüÅŸünü gerçekleÅŸtirdi ve Sunita Williams'a ait olan 50 saat 40 dakikalÄ±k uzay yürüyüÅŸü rekorunu geliÅŸtirdi.
Geçen yÄ±l UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'ndaki en yaÅŸlÄ± kadÄ±n astronot ünvanÄ±nÄ± alan Whitson, 8 seferde toplam 59 saatlik uzay yürüyüÅŸü yaptÄ±.Williams, 9 AralÄ±k 2006-22 Haziran 2007 ile 14 Temmuz-18 KasÄ±m 2012 tarihleri arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± uzay seyahatlerinde toplam 7 uzay yürüyüÅŸü gerçekleÅŸtirmiÅŸti.