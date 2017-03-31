Ana Sayfa | DÃœNYA 31/03/2017 09:10

Katar'dan ABD'ye gidecekler Ã¶dÃ¼nÃ§ dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar hizmetinden yararlanacak

Katar ABD arasÄ±

Katar Hava YollarÄ±'nÄ±n, gelecek hafta itibarÄ±yla ABD'ye gidecek yolcularÄ± iÃ§in "Ã¶dÃ¼nÃ§ dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar" hizmetini uygulamaya koyacaÄŸÄ± bildirildi

Firmadan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ABD'nin belli ülke ve havayollarÄ± ÅŸirketlerinin seyahatlerinde uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± elektronik cihaz kÄ±sÄ±tlamasÄ±na karÅŸÄ± ABD yolcularÄ±na uçuÅŸ sÄ±rasÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürebilmesi amacÄ±yla "ödünç dizüstü bilgisayar" verilecek.Yolcular uçaÄŸa bindikten sonra cihazlarÄ± teslim alabilecek ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± USB'ye yükleyebilecek.AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen Katar Hava YollarÄ± Grubu Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ekber el-Bakir, seyahat sÄ±rasÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n aksamamasÄ± için gelecek haftadan itibaren ABD'ye giden tüm "Business Class" yolcularÄ± için dizüstü bilgisayar temin edileceÄŸini aktardÄ±.

ABD, 8 ülkedeki 10 havalimanÄ±ndan yapÄ±lan direkt uçuÅŸlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazlarÄ±n kabin içine alÄ±nmasÄ±nÄ± yasaklayan bir uygulama baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi, Dubai ve Ä°stanbul'dan kalkan doÄŸrudan uçaklara uygulanan yasaktan günde yaklaÅŸÄ±k 50 seferin etkilendiÄŸi belirtiliyor. 

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