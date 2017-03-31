Ana Sayfa | DÃœNYA 31/03/2017 13:32

DÃ¼nyanÄ±n en uzun ve en dar gÃ¶kdeleni New York'ta yÃ¼kseliyor

new york

New York'un alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ yÃ¼ksek binalÄ± silÃ¼etine ikiz kulelerden sonra yeni bir gÃ¶kdelen ekleniyor

Ä°kiz Kuleler'den sonra bir süre uzun binalardan uzak duran New York kendini daha fazla tutamadÄ±. New York'un bilindik yüzlerinden uzun gökdelenlerinin arasÄ±na yenisi ekleniyor. DünyanÄ±n ekstra uzun ve en dar gökdeleni olacak olan proje, ÅŸekil olarak da diÄŸerlerinden farklÄ±. New Yorklu Oiio Stüdyo tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan absürt projenin adÄ± "The Big Bend" olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±. Dubai'deki Burj Khalifa'yÄ± da ekarte edecek olan binanÄ±n yapÄ±sÄ± ise U ÅŸeklinde. Esnek tasarÄ±m alanÄ±nda da bir ilke imza atacak. KlasikleÅŸmiÅŸ New York binalarÄ±na alternatif ÅŸeklinde yapÄ±lacak olan proje ÅŸimdiden heyecan ile bekleniyor.

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