DÃ¼nyanÄ±n en uzun ve en dar gÃ¶kdeleni New York'ta yÃ¼kseliyor

New York'un alışılmış yüksek binalı silüetine ikiz kulelerden sonra yeni bir gökdelen ekleniyor

İkiz Kuleler'den sonra bir süre uzun binalardan uzak duran New York kendini daha fazla tutamadı. New York'un bilindik yüzlerinden uzun gökdelenlerinin arasına yenisi ekleniyor. Dünyanın ekstra uzun ve en dar gökdeleni olacak olan proje, şekil olarak da diğerlerinden farklı. New Yorklu Oiio Stüdyo tarafından hazırlanan absürt projenin adı "The Big Bend" olarak adlandırıldı. Dubai'deki Burj Khalifa'yı da ekarte edecek olan binanın yapısı ise U şeklinde. Esnek tasarım alanında da bir ilke imza atacak. Klasikleşmiş New York binalarına alternatif şeklinde yapılacak olan proje şimdiden heyecan ile bekleniyor.