BrÃ¼ksel'de referandum kavgasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±lar var

TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n oy verme iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgayla ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Brüksel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Pierre Geerinckx bu sabah yerel saatle 16:00 sÄ±ralarÄ±nda yaÅŸanan olaya iliÅŸkin bilgi verdi.

Sözcüye göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n destekçileri ile karÅŸÄ±t görüÅŸlü bir grup arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±.

Demir çubuk ve bÄ±çakla düzenlenen saldÄ±rÄ± ile yumruklaÅŸma sonucu yaralanan 6 kiÅŸi arasÄ±ndaki bir kadÄ±n halen hastanede tedavi altÄ±nda.

SavcÄ±lÄ±k sözcüsü, ÅŸu ana kadar gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sorgusunun sürdüÄŸünü söyledi. OlayÄ±n faillerinden birisinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± için hastanede olduÄŸu, tedavisinin ardÄ±ndan sorgulanacaÄŸÄ± belirtildi.

Belçika: Ä°ç sorunun ihracÄ± kabul edilemez

Belçika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, oluÅŸturulan kriz merkezinde gece boyunca geliÅŸmeleri takip etti.

Hükümetten yapÄ±lan açÄ±klamada, "Türkiye'nin iç sorunun Belçika'ya ihraç edilmesinin hiçbir ÅŸekilde kabul edilemez olduÄŸu" belirtildi.

Belçika Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon, Türkiye kökenli seçmenler arasÄ±ndaki gerilimin 16 Nisan'a kadar sürebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Türkiye'nin Brüksel BüyükelçiliÄŸi önünde toplanan 150-200 kiÅŸilik grup arasÄ±ndaki gerilim gece boyunca devam etti. Taraflar zaman zaman birbirlerine taÅŸ atttÄ±, sözlü saldÄ±rÄ±da bulundu. Brüksel polisi iki grup arasÄ±nda barikat oluÅŸturarak gerilimi yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa HayÄ±r Platformu'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise, olaylarÄ±n kendilerini "OsmanlÄ± OcaÄŸÄ±" olarak tanÄ±tan AKP yanlÄ±sÄ± grubun provokasyonu nedeniyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü.

AçÄ±klamada, sandÄ±k görevlilerinin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen bu grubun "HayÄ±r" yanlÄ±sÄ± muhalif gruplara sözlü taciz ve tehditte bulunduÄŸu belirtildi.

Flaman Televizyonu'nun haberinde ise olaylarÄ±n "AKP yanlÄ±larÄ±nÄ±n provokasyonu" nedeniyle çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± savunuldu.

Haberde, HDP ve diÄŸer muhaliflerin ÅŸikayetine raÄŸmen AKP yanlÄ±larÄ±nÄ±n, yüksek ses sistemi ile donatÄ±lmÄ±ÅŸ bir minibüsle Türkiye BüyükelçiliÄŸi civarÄ±nda "gürültülü kampanya" yapmaya devam ettiÄŸi bilgisine yer verildi.

AKP propaganda aracÄ±nÄ±n, oy kullanmak için büyükelçiliÄŸe gelen kiÅŸilere karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± bir tutum sergilediÄŸi öne sürüldü.

Brüksel BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klama

Brüksel BaÅŸkonsolosluÄŸu ise yaÅŸananlarla ilgili olarak yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"30 Mart PerÅŸembe günü öÄŸleden sonra BaÅŸkonsolosluÄŸumuzda oy verme iÅŸlemleri sorunsuz bir ÅŸekilde devam ederken, baÅŸkonsolosluÄŸumuza 100 metre mesafede bir grup vatandaÅŸÄ±mÄ±z arasÄ±nda çÄ±kan arbede neticesinde yaralanmalar olduÄŸu büyük üzüntüyle öÄŸrenilmiÅŸtir. Bu olaydan dört siyasi parti (AK Parti, MHP, CHP, HDP) temsilcimiz büyük üzüntü duymuÅŸ olup, yaralanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dilemektedirler. YaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ziyarette bulunulacaktÄ±r."

Kaynak: BBC Türkçe