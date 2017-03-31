Kur'an'a hakaret eden valiyi protesto eden halk sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

Endonezya'da MÃ¼slÃ¼manlar ayaklandÄ±. Kur'an'a hakaret eden Ã‡in asÄ±llÄ± valinin tutuklanmasÄ± iÃ§in protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±lar

Endonezya'nÄ±n baÅŸkenti Jakarta'da, binlerce Müslüman Kur'an'a hakaret ettiÄŸi için Çin asÄ±llÄ± Hristiyan valinin tutuklanmasÄ± için protesto yürüyüÅŸü yaptÄ±. Cuma namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan JakartalÄ± Müslümanlar Ä°stiklal Camii'nden, sÄ±kÄ± güvenlik tedbirleri ile korunan yakÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k sarayÄ±na doÄŸru protesto yürüyüÅŸü yaptÄ±. Protestolara maruz kalan Çin asÄ±llÄ± vali Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama geçen eylül ayÄ±nda Kur'an'a haraket etmekle suçlanmÄ±ÅŸtÄ±. Halen mahkemesi devam ediyor. 15 bin protestocu tutuklamalarÄ±n kendilerini yÄ±ldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, Ä°slamiyet'in haysiyeti için savaÅŸacaklarÄ±nÄ± ve ülkede kafir bir yöneticiye yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dini deÄŸerlere hakaret Endonezya'da büyük bir suç olup beÅŸ yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor.