Ana Sayfa | DÃœNYA 31/03/2017 21:35

Polis arama yaptÄ± evin iÃ§inden 100 Ã¶lÃ¼ piton Ã§Ä±ktÄ±

Ã¶lÃ¼ piton

ABD'de polis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan arama sonucunda bir evde 100 Ã¶lÃ¼ piton bulundu

ABD'nin Florida eyaletindeki polis ekipleri, bir evin içinde yaklaÅŸÄ±k 100 ölü piton yÄ±lanÄ± buldu. Ev sahibi kadÄ±n, psikolojik muayene için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

EVDE 100 ÖLÜ KRALÄ°YET PÄ°TONU BULUNDU

Florida BalÄ±k ve Yaban HayatÄ± Koruma Komisyonu'nun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, 16 Åžubat'ta Florida eyaletine baÄŸlÄ± Jupiter Köyü'nde yaÅŸayan bir kadÄ±nÄ±n evine gelen polis memurlarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 100 ölü kraliyet pitonu buldu. KadÄ±nÄ±n evinin her yerinde hayvan dÄ±ÅŸkÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten yetkililer, polis memurlarÄ±nÄ±n her birinde 2 ila 4 ölü yÄ±lan olan 30-40 plastik torba bulduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

EV SAHÄ°BÄ° KADIN, PSÄ°KOLOJÄ°K MUAYENE Ä°ÇÄ°N GÖZALTINA ALINDI

Evde bir akvaryumun içinde canlÄ± 2 kraliyet pitonunun yanÄ± sÄ±ra 2 köpek, 2 kÄ±rmÄ±zÄ± ayaklÄ± kaplumbaÄŸa ve 2 muhabbet kuÅŸu bulunduÄŸu kaydedildi. Ev sahibi kadÄ±nÄ±n psikolojik muayene için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve 12 Nisan'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
bebek

Ã‡ocuk sahibi olmalarÄ± iÃ§in kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°sveÃ§'te doÄŸum oranÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerde olmasÄ± nedeniyle Ã§ocuk yapmayÄ± Ã¶zendirici kampanya baÅŸaltÄ±ldÄ±

mÃ¼slÃ¼man halk

Kur'an'a hakaret eden valiyi protesto eden halk sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

Endonezya'da MÃ¼slÃ¼manlar ayaklandÄ±. Kur'an'a hakaret eden Ã‡in asÄ±llÄ± valinin tutuklanmasÄ± iÃ§in protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±lar

referandum kavgasÄ±

BrÃ¼ksel'de referandum kavgasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ±lar var

TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼n oy verme iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgayla ilgili 5 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±