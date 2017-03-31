Polis arama yaptÄ± evin iÃ§inden 100 Ã¶lÃ¼ piton Ã§Ä±ktÄ±

ABD'de polis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan arama sonucunda bir evde 100 Ã¶lÃ¼ piton bulundu

ABD'nin Florida eyaletindeki polis ekipleri, bir evin içinde yaklaÅŸÄ±k 100 ölü piton yÄ±lanÄ± buldu. Ev sahibi kadÄ±n, psikolojik muayene için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

EVDE 100 ÖLÜ KRALÄ°YET PÄ°TONU BULUNDU

Florida BalÄ±k ve Yaban HayatÄ± Koruma Komisyonu'nun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, 16 Åžubat'ta Florida eyaletine baÄŸlÄ± Jupiter Köyü'nde yaÅŸayan bir kadÄ±nÄ±n evine gelen polis memurlarÄ±, yaklaÅŸÄ±k 100 ölü kraliyet pitonu buldu. KadÄ±nÄ±n evinin her yerinde hayvan dÄ±ÅŸkÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten yetkililer, polis memurlarÄ±nÄ±n her birinde 2 ila 4 ölü yÄ±lan olan 30-40 plastik torba bulduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

EV SAHÄ°BÄ° KADIN, PSÄ°KOLOJÄ°K MUAYENE Ä°ÇÄ°N GÖZALTINA ALINDI

Evde bir akvaryumun içinde canlÄ± 2 kraliyet pitonunun yanÄ± sÄ±ra 2 köpek, 2 kÄ±rmÄ±zÄ± ayaklÄ± kaplumbaÄŸa ve 2 muhabbet kuÅŸu bulunduÄŸu kaydedildi. Ev sahibi kadÄ±nÄ±n psikolojik muayene için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve 12 Nisan'da hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.