Ã‡ocuk sahibi olmalarÄ± iÃ§in kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°sveÃ§'te doÄŸum oranÄ±nÄ±n Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerde olmasÄ± nedeniyle Ã§ocuk yapmayÄ± Ã¶zendirici kampanya baÅŸaltÄ±ldÄ±

Ä°sveç'teki belediyeler, doÄŸum oranlarÄ±nÄ±n çok düÅŸük seviyelere inmesi üzerine, ülkedeki yabancÄ± vatandaÅŸlarÄ± çocuk sahibi olmaya özendirmek için kampanya baÅŸlattÄ±.Ä°sveç'teki belediyeler, doÄŸum oranlarÄ±nÄ±n çok düÅŸük seviyelere inmesi üzerine, ülkedeki yabancÄ± vatandaÅŸlarÄ± çocuk sahibi olmaya özendirmek için kampanya baÅŸlattÄ±. Ä°sveç'teki belediyeler, kampanya kapsamÄ±nda dünyaya gelecek çocuklarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ±n, yurtlarda ücretsiz olarak olarak üstleneceÄŸini duyurdu. Ä°sveçli uzmanlar, doÄŸum oranÄ±nÄ±n geçen yÄ±llara göre yüzde 20 düÅŸtüÄŸünü açÄ±klayarak hükümetten Ä°sveçli ve yabancÄ± aileleri çocuk yapmaya özendirici tedbirler almasÄ±nÄ± istedi.