Almanya ABD'nin o talebini sÄ±cak karÅŸÄ±lamadÄ±

NATO ve ABD'nin NATO Ã¼yesi Ã¼lkelerin daha fazla askeri ve mali destekte bulunmalarÄ± talebi Almanya tarafÄ±ndan sÄ±cak karÅŸÄ±lanmadÄ±

NATO Savunma BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda, ABD’nin “AB’nin, NATO için yaptÄ±ÄŸÄ± harcamalarÄ± artÄ±rmasÄ±; yÄ±llÄ±k toplam hasÄ±lasÄ±nÄ±n yüzde 2’sini ittifaka ayÄ±rmasÄ±” talebi desteklenmedi.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, ABD’nin, “yüzde 2” ile ifade ettiÄŸi miktarÄ±n “70 milyar euro”ya karÅŸÄ±lÄ±k geldiÄŸine dikkat çekerek, “Almanya’da hiç kimsenin, bu talebin gerçekleÅŸebilecek bir talep olduÄŸunu söyleyebileceÄŸini sanmÄ±yorum” dedi.

“TRUMP, NATO ZÄ°RVESÄ°NDE GÜNDEME GETÄ°RECEK”

ABD’nin yeni Savunma BakanÄ± Rex Tillerson ise, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk NATO toplantÄ±sÄ±nda, ülke olarak bu taleplerinden vazgeçmediklerini ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n 25 MayÄ±s’ta düzenlenecek NATO zirvesinde konuyu yeniden gündeme getireceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Tillorson, “AvrupalÄ± müttefiklerimizin, ittifaka olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± göstermelerini umuyoruz. Hedeflere uyum yönünde planlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek istiyoruz” dedi.

HÜKÜMET ASKERÄ° HARCAMALARI ARTIRMAK Ä°STÄ°YOR

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n bu tepkisine karÅŸÄ±n, Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin’de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, savunma harcamalarÄ±nÄ± daha da artÄ±rma konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan geri adÄ±m atma niyetinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Alman silahlÄ± kuvvetlerini daha da güçlendirmenin gerekli olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.