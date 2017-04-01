NATO'dan TÃ¼rkiye'ye darbe giriÅŸimi uyarÄ±sÄ±

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TÃ¼rkiye'nin darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yargÄ±lamalarÄ±nÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde yapmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 25 MayÄ±s’taki Devlet ve Hükümet BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi’nin gündemi üzerine adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

25 MayÄ±s’taki zirvede, ortaklara arasÄ±nda adil yük paylaÅŸÄ±mÄ± yoluyla transatlantik baÄŸÄ± güçlendirme konusunda görüÅŸeceklerini söyleyen Stoltenberg, “2014’te savunma yatÄ±rÄ±mlarÄ± konusunda kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±, uygulamak konusunda hemfikiriz,” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Geçen yÄ±l NATO müttefiklerinin savunma harcamalarÄ±nda 10 milyar dolar artÄ±ÅŸ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Stoltenberg, “Bu gidiÅŸatÄ± sürdürmeliyiz,” dedi.

‘LONDRA’DAKÄ° SALDIRI, HEPÄ°MÄ°ZE YAPILDI’

ToplantÄ±da terörle mücadelede NATO’nun misyonunu da ele alacaklarÄ±nÄ± söyleyen Stoltenberg, “Geçen hafta Londra’da düzenlenen saldÄ±rÄ±da, 11 farklÄ± ülkeden insanlar öldü ya da yaralandÄ±. Bu, müttefiklerin son aylarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± birçok saldÄ±rÄ±dan biriydi. Hepimize karÅŸÄ± yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ±ydÄ± ve çabalarÄ±mÄ±zÄ± daha da hÄ±zlandÄ±rmamÄ±z gerektiÄŸini bize hatÄ±rlattÄ±,” diye konuÅŸtu.

“Terörle mücadelede en iyi yöntemlerden biri, yerel kuvvetleri eÄŸitmek ve kendi yeteneklerini geliÅŸtirmelerini saÄŸlamaktÄ±r,” diyen Stoltenberg, NATO’nun bu baÄŸlamda Irak silahlÄ± kuvvetlerine bomba imha eÄŸitimi verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Stoltenberg, Rusya konusunda ise, “Savunma ve caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, Rusya ile diyaloÄŸumuzda güçlü bir dayanak oluÅŸturuyor. Dün yapÄ±lan NATO-Rusya Konseyi ToplantÄ±sÄ± da, diyaloÄŸa olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n açÄ±k göstergesiydi.” dedi.

‘TÜRKÄ°YE, EN ÇOK ETKÄ°LENEN MÜTTEFÄ°KÄ°MÄ°Z’

“NATO; demokrasi, hukukun üstünlüÄŸü, bireysel özgürlükler gibi temel deÄŸerler üzerine kuruludur. Bu deÄŸerlere çok önem veriyoruz. Türkiye’nin Irak ile Suriye’deki ÅŸiddet ve kargaÅŸadan en çok etkilenen müttefikimiz olduÄŸunu anlamalÄ±yÄ±z. Türkiye pek çok kez terör saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±,” diyen Stoltenberg, darbe davasÄ±na da deÄŸinerek, “Türkiye’de yüzlerce insanÄ±n öldüÄŸü bir darbe giriÅŸimi yaÅŸandÄ±. Milletvekilleri içerideyken Meclis bombalandÄ±. Elbette Türkiye’nin kendini savunma ve darbe giriÅŸiminin faillerini yargÄ±lama hakkÄ± var. Ancak bunun hukukun üstünlüÄŸü ilkesi kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerek. Bunu daha de önce pek çok kez söyledim. Avrupa Konseyi, Türkiye’nin üyesi olduÄŸu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi çerçevesinde araç ve sorumluluklarÄ± olan bir Avrupa kuruluÅŸu. Bu sorunlarÄ± ele almak amacÄ±yla Avrupa Konseyi ve Türkiye arasÄ±nda doÄŸrudan diyalog kurulmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum,” ifadelerini kullandÄ±.