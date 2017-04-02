Ana Sayfa | DÃœNYA 02/04/2017 12:46

200 militan hÃ¼kÃ¼mete bÃ¶yle teslim oldu

militan

Afganistan'da 200 militan silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak motosikletlerle hÃ¼kÃ¼mete teslim olurken, devletle yan yana mÃ¼cadele vereceklerini belirtti

Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde 200 Taliban militanÄ± silah bÄ±rakarak hükümete teslim oldu. MilitanlarÄ±n teslim olma törenine Belh Milletvekili Alem Han Azadi, Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammad Afzal Hadid, Belh Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Ä°badullah Ä°bad ve Belh Emniyet Müdürü Sayed Kemal Sadat katÄ±ldÄ±. Törende konuÅŸan Milletvekili Azadi, militanlarÄ±n silah bÄ±rakmasÄ±yla bölgede istikrarÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve halkÄ±n huzur içinde yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Hadid de kimsenin çatÄ±ÅŸma yoluyla amacÄ±na ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Ülkede yÄ±llardÄ±r devam eden savaÅŸtan herkesin bÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hadid, halkÄ±n barÄ±ÅŸa çok ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirtti. Teslim olan militanlarÄ±n komutanÄ± Han Muhammed Çirik de "Silahla bir yere varamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±k. Bu nedenle silahlarÄ±mÄ±zÄ± bÄ±rakarak teslim olduk. ArtÄ±k devletle yan yana teröristlere karÅŸÄ± mücadele vereceÄŸiz." dedi.

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