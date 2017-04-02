37 hastayÄ± acÄ± Ã§ekmesin diye Ã¶ldÃ¼ren seri katil cezaevinde infaz edildi

'Ã–lÃ¼m meleÄŸi' lakaplÄ± ABD'li seri katil Donald Harvey, cezaevinde baÅŸÄ±ndan darp edilmiÅŸ ÅŸekilde bulundu. TÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtulamadÄ±
Ölüm meleÄŸi lakaplÄ± ABD'li seri katil Donald Harvey cezaevinde öldürüldü. Ömür boyu hapis cezasÄ±nÄ± çektiÄŸi Ohio Hapishanesi'ndeki hücresinde baÅŸÄ±ndan darp edilmiÅŸ halde bulunan 64 yaÅŸÄ±ndaki Harvey'nin kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Harvey, 1987 yÄ±lÄ±nda mahkeme tarafÄ±ndan Ohio ve Kentucky eyaletlerinde asistan hemÅŸire olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanelerde, 37 hastayÄ± öldürmekten suçlu bulunmuÅŸtu.