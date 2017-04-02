Ana Sayfa | DÃœNYA 02/04/2017 14:15

TÃ¼rbeyi ziyarete gelen 20 kiÅŸiyi hanÃ§erleyerek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

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Pakistan'da Sufi tÃ¼rbesinin bekÃ§isi akli dengesi yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenen Vahid'in ziyarete gelen 20 kiÅŸiyi hanÃ§erleyerek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

Pakistan'Ä±n Penjab eyaletine baÄŸlÄ± Sargodha kentinde bir Sufi türbesinin bakÄ±cÄ±sÄ± olan 50 yaÅŸÄ±ndaki Vahid, 20 ziyaretçiyi önce zehirledi sonra da hançerleyip öldürdü. Olaydan sonra gözaltÄ±na alÄ±nan Vahid'in tek tek odasÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ziyaretçilere önce zehirli yiyecekler verdiÄŸi ardÄ±ndan bu kiÅŸileri, yanÄ±ndakilerin yardÄ±mÄ±yla hançerleyerek ve sopayla döverek öldürdüÄŸü belirtiliyor. Olay yaralÄ± bir kadÄ±nÄ±n türbeden kaçarak hastaneye gitmesiyle ortaya çÄ±ktÄ±. 50 yaÅŸÄ±ndaki Vahid'in akli dengesinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Vahid, polise ifadesinde bu kiÅŸileri kendisini öldürmeye geldiklerinden korkarak öldürdüÄŸünü söyledi.

 

 

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