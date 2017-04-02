ABD'nin bu tatbikatÄ± Kuzey Kore'yi Ã§ok kÄ±zdÄ±racak

ABD ve GÃ¼ney Kore askerleri 'Foal Eagle' adÄ± verilen ortak bir tatbikat dÃ¼zenleyerek Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerine karÅŸÄ±lÄ±k verdi

ABD ile Güney Kore arasÄ±nda arasÄ±nda 1953 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± savunma anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi artÄ±k geleneksel hale gelen tatbikatlar bu yÄ±l da gerçekleÅŸtirildi. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon sözcüsü Donanma YüzbaÅŸÄ± Jeff Davis tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre 'Foal Eagle 2017' tatbikatlarÄ±na Güney Kore'de bulunan 28 bin ABD askerine ek olarak 3 bin 600 hizmet üyesi daha gönderildi. Tatbikatlar Nisan ayÄ± boyunca devam edecek.YüzbaÅŸÄ± Davis tabikarÄ± bir dizi kara, deniz ve hava güçlerinin özel operasyonlarÄ± ve alan tatbikatlarÄ± olarak deÄŸerlendirdi.

FÜZE DENEMELERÄ° KARÅžISINDA BÜYÜK ÖNEM TAÅžIYOR

ABD ve Güney Kore'nin tatbikatÄ± Kuzey Kore'nin son nükleer füze denemeleri karÅŸÄ±sÄ±nda büyük öneme sahip…Davis, Geçen haftanÄ±n baÅŸÄ±nda ABD Savunma Sekreteri Jim Mattis ve Güney Kore Savunma BakanÄ± Han Min-koo arasÄ±nda gerçekleÅŸen telefon görüÅŸmesinde Mattis'in THAAD olarak da bilinen Terminal Yüksek Ä°rtifa Alan Savunma sisteminin kurulmasÄ±nÄ± destekleyecek olan Güney Kore'deki kara ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtiÄŸini söyledi.YüzbaÅŸÄ± Davis "Bu, Kore halkÄ±nÄ± ve ittifak güçlerini Kuzey Kore füze tehditlerine karÅŸÄ± savunmak için elimizden gelen ve kritik bir öneme sahip önlem" dedi.