Ana Sayfa | DÃœNYA 02/04/2017 20:22

Ruslar SoÃ§i'de mayoyla ikinci kez rekor kÄ±rdÄ±

soÃ§i

Rusya'nin SoÃ§i kentinde devam eden Boogel Woogel daÄŸ festivalinde mayoyla aynÄ± anda bin 200 kiÅŸinin kaymasÄ±yla geÃ§en senenin rekorunu kÄ±rdÄ±klarÄ± sÃ¶yleniyor

Rusya'nÄ±n 2014 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'na ev sahipliÄŸi yapan Soçi kentinde ikincisi düzenlenen Boogel Woogel daÄŸ festivali renkli görüntülere sahne oluyor. 30 Mart'ta Soçi'deki Roza Hutor kayak tesislerinde baÅŸlayan festivalin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n, aynÄ± anda mayoyla kayak yapan kiÅŸi sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girecek bir rekora imza attÄ±klarÄ± belirtiliyor. Festivalin organizatörleri, yaklaÅŸÄ±k 1.200 kiÅŸinin aynÄ± anda kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

 

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