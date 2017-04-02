Ana Sayfa | DÃœNYA 02/04/2017 20:14

312 metrelik GÃ¼ney Kore'ye ait yÃ¼k gemisi Atlas Okyanusu'nda kayboldu

yÃ¼k gemisi

AFP ajansÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, bir GÃ¼ney Kore ÅŸirketine ait dev yÃ¼k gemisinin 260 bin ton demir cevheri taÅŸÄ±rken su aldÄ±ÄŸÄ± ve Atlas Okyanusu'nda kaybolduÄŸu belirtiliyor

AFP ajansÄ±na göre, Uruguay donanma sözcüsü, mürettebattan Filipin vatandaÅŸÄ± iki kiÅŸinin bölgedeki bir ticari gemi tarafÄ±ndan cankurtaran botunda bulunduÄŸunu söyledi.

Bir Güney Kore ÅŸirketine ait, Marshall AdalarÄ± bandÄ±ralÄ± Stellar Daisy adlÄ± gemideki bir çalÄ±ÅŸanÄ±n Cuma gecesi, telefon mesajÄ±yla su almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdiÄŸi haber veriliyor.Uruguay donanmasÄ±, bölgedeki ticari gemileri uyardÄ± ve arama kurtarma operasyonu baÅŸlattÄ±. Bir donanma sözcüsü, geminin kaybolduÄŸu bölgede yoÄŸun bir yakÄ±t kokusunun geldiÄŸini söyledi.

22 KÄ°ÅžÄ°YE ULAÅžMAYA ÇALIÅžILIYOR

Güney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, kayÄ±p 22 kiÅŸinin bulunmasÄ± için arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini duyurdu.Güney Kore, Brezilya ve Uruguay'dan yardÄ±m istedi. Brezilya'dan 260 bin ton demir cevheri taÅŸÄ±yan Stellar Daisy'deki mürettabarÄ±n 16'sÄ±nÄ±n Güney Kore, sekizinin de Filipinler vatandaÅŸÄ± olduÄŸu belitiliyor.

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