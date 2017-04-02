Kolombiya'da sel felaketi yaÅŸamÄ± derinden etkiledi 238 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Kolombiya'yÄ± vuran sel felaketinde 238 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 400 yaralÄ±dan 203'Ã¼nÃ¼n ise tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. Afet bÃ¶lgesi Mocoa'da aileler, en Ã§ok iÃ§me suyuna ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi

Kolombiya ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun baÅŸkenti Mocoa'yÄ± vuran felakette 238 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 400 yaralÄ±dan 203'ünün tedavilerinin sürdüÄŸü belirtildi.Sputnik'in haberine göre afet bölgesi ilan edilen ve 17 mahallesi selden etkilenen ÅŸehirde 220 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, 300 ailenin selden etkilendiÄŸi ifade edildi. Bölgede temizlik malzemeleri, tÄ±bbi yardÄ±m, çadÄ±r, battaniye ve içme suyuna ihtiyaç olduÄŸu da kaydedildi.