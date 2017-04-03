SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± bu kez hastaneyi bombaladÄ±

Suriye'nin Ä°dlib kentine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda bir hastane kullanÄ±lamaz hale geldi

Suriye'nin Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinde bir hastaneye hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendi. Hastane kullanÄ±lmaz hale gelirken tedavi gören hastalar yaralandÄ±.Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinin güney kÄ±rsalÄ±nda yer alan Maret en-Numan ilçe merkezinde hizmet veren Ulusal Hastane, TSÄ° 19.00 sularÄ±nda savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan vuruldu.Ä°lçenin haber ajansÄ± Marre el-Yavm yetkilisi Mesut BeÅŸÅŸura'nÄ±n AA'ya verdiÄŸi bilgiye göre, bombardÄ±manda hastanede tedavi gören 10 sivil yaralandÄ±.Muhaliflerin kontrolündeki ilçe merkezindeki 120 yatak kapasiteli hastane de kullanÄ±lmaz hale geldi.Sosyal medya hesaplarÄ±ndan açÄ±klama yapan Sivil Savunma Ekipleri, 3 saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiÄŸini bildirirken, Yerel Koordinasyon Komiteleri de savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Rusya'ya ait olduÄŸunu duyurdu.Maret en-Numan Ulusal Hastanesi, geçen yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda da hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±.