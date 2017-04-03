Ana Sayfa | DÃœNYA 03/04/2017 08:12

Kolombiya'daki felakette Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor

kolombiyada sel

Kolombiya'yÄ± vuran sel felaketinde 238 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 400 kiÅŸi yaralandÄ±

Kolombiya ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun baÅŸkenti Mocoa'yÄ± vuran sel felaketinde 238 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 400 yaralÄ±dan 203'ünün tedavilerinin sürdüÄŸü belirtildi.

Afet bölgesi ilan edilen ve 17 mahallesi selden etkilenen ÅŸehirde 220 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, 300 ailenin selden etkilendiÄŸi ifade edildi.

Bölgede temizlik malzemeleri, tÄ±bbi yardÄ±m, çadÄ±r, battaniye ve içme suyuna ihtiyaç olduÄŸu da kaydedildi.

Kolombiya'nÄ±n güneyindeki Mocoa ÅŸehrinde gece aniden bastÄ±ran yaÄŸmur, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taÅŸmasÄ±na neden olmuÅŸ, sel 17 mahalleyi sular altÄ±nda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Ekvador ve Peru sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Putumayo yönetim bölgesinin baÅŸkenti olan Mocoa'da 45 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.

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