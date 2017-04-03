Ana Sayfa | DÃœNYA 03/04/2017 12:02

Trump Kuzey Kore konusunda Ã‡in'i bÃ¶yle tehdit etti

trump

ABD baÅŸbakanÄ± Trump, Kuzey Kore'nin teÅŸkil ettiÄŸi nÃ¼kleer tehdit konusunda Ã‡in'in geri adÄ±m atmasÄ± Ã¼zerine tehditkar bir tavÄ±rda bulundu

Washington Yönetimi, Kuzey Kore'nin teÅŸkil ettiÄŸi nükleer tehdit konusunda duyulan kaygÄ±yÄ± tekrar tekrar dile getiriyor. Geçen ay DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson Çin'i ziyaret etmiÅŸ ve Pekin Yönetimi'nden Kim Jong-un idaresinde Kuzey Kore'den gelen potansiyel tehdidi azaltma yönünde adÄ±m atmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bu hafta da Trump, Çin CumhurbaÅŸkanÄ± Åži Cinping'i ABD'de aÄŸÄ±rlayacak. Financial Times'a verdiÄŸi mülakatta Trump, "Çin Kuzey Kore meselesini çözmezse, biz çözeceÄŸiz." dedi. Çin olmadan ABD'nin sorunu çözebileceÄŸine inanÄ±p inanmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise Trump, "Tamamen." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Millerler Daimi Temsilcisi Hikki Haley de ABC News'e verdiÄŸi mülakatta, Çin'den gelen "kaygÄ±lÄ±yÄ±z" yönündeki bahanelerin kabul edilemeyeceÄŸini ifade etti. Halley, "Ne denli kaygÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± bize kanÄ±tlamak zorundalar. Kuzey Kore'yi durdurabilecek tek ülke Çin'dir ve onlar bunu biliyor." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
kolombiya sel felaketi

7 mahalle haritadan silindi Kolombiya'daki sel felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 254'e ulaÅŸtÄ±

Kolombiya'da bir gecede 10 gÃ¼nlÃ¼k yaÄŸmurun yaÄŸmasÄ±yla yaÅŸanan sel felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 254'e ulaÅŸÄ±rken, 7 mahallenin haritadan silindiÄŸi sÃ¶yleniyor

kolombiyada sel

Kolombiya'daki felakette Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n artÄ±yor

Kolombiya'yÄ± vuran sel felaketinde 238 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 400 kiÅŸi yaralandÄ±

idlib hava saldÄ±rÄ±sÄ±

SavaÅŸ uÃ§aklarÄ± bu kez hastaneyi bombaladÄ±

Suriye'nin Ä°dlib kentine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda bir hastane kullanÄ±lamaz hale geldi