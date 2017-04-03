Trump Kuzey Kore konusunda Ã‡in'i bÃ¶yle tehdit etti

ABD baÅŸbakanÄ± Trump, Kuzey Kore'nin teÅŸkil ettiÄŸi nÃ¼kleer tehdit konusunda Ã‡in'in geri adÄ±m atmasÄ± Ã¼zerine tehditkar bir tavÄ±rda bulundu

Washington Yönetimi, Kuzey Kore'nin teÅŸkil ettiÄŸi nükleer tehdit konusunda duyulan kaygÄ±yÄ± tekrar tekrar dile getiriyor. Geçen ay DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson Çin'i ziyaret etmiÅŸ ve Pekin Yönetimi'nden Kim Jong-un idaresinde Kuzey Kore'den gelen potansiyel tehdidi azaltma yönünde adÄ±m atmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bu hafta da Trump, Çin CumhurbaÅŸkanÄ± Åži Cinping'i ABD'de aÄŸÄ±rlayacak. Financial Times'a verdiÄŸi mülakatta Trump, "Çin Kuzey Kore meselesini çözmezse, biz çözeceÄŸiz." dedi. Çin olmadan ABD'nin sorunu çözebileceÄŸine inanÄ±p inanmadÄ±ÄŸÄ± sorusuna ise Trump, "Tamamen." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Millerler Daimi Temsilcisi Hikki Haley de ABC News'e verdiÄŸi mülakatta, Çin'den gelen "kaygÄ±lÄ±yÄ±z" yönündeki bahanelerin kabul edilemeyeceÄŸini ifade etti. Halley, "Ne denli kaygÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± bize kanÄ±tlamak zorundalar. Kuzey Kore'yi durdurabilecek tek ülke Çin'dir ve onlar bunu biliyor." dedi.