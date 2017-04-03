7 mahalle haritadan silindi Kolombiya'daki sel felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 254'e ulaÅŸtÄ±

Kolombiya'da bir gecede 10 gÃ¼nlÃ¼k yaÄŸmurun yaÄŸmasÄ±yla yaÅŸanan sel felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 254'e ulaÅŸÄ±rken, 7 mahallenin haritadan silindiÄŸi sÃ¶yleniyor

Reuters haber ajansÄ±, aileler ve kurtarma ekiplerinin kayÄ±plarÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor. Elektrik ve suyun verilemediÄŸi kentte çok sayÄ±da aile geceyi uyumadan geçirdi. Yedi mahallenin haritadan silindiÄŸi kentte ölü sayÄ±sÄ± 254'ü buldu. AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸla taÅŸan derelerin dev kayalarÄ± kent içine kadar sürüklediÄŸi mahallelerde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin en az 44'ü çocuk.

YÄ°NE YOÄžUN YAÄžIÅž Ä°HTÄ°MALÄ° VAR

Pazar günü bir kez daha felaket bölgesini ziyaret eden BaÅŸkan Juan Manuel Santos, elektrik ve su tesisatÄ±nÄ±n en kÄ±sa zamanda yeniden temin edileceÄŸini söyledi. HalihazÄ±rda 500'den fazla felaketzede acil yardÄ±m konutlarÄ±nda barÄ±nÄ±yor ve sosyal servis görevlileri 10 çocuÄŸun ailesini bulmaya yardÄ±m etti.Bir gecede 10 günlük yaÄŸmurun yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± Mocoa ve çevresindeki arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± gün aÄŸarÄ±nca devam edecek. Yetkililer, bölgede halen yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ ihtimali bulunduÄŸunu da belirtiyor.Mocoa, geçen ay en az 100 kiÅŸinin sel nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Peru sÄ±nÄ±rÄ±na oldukça yakÄ±n bir konumda.