FlaÅŸ Rusya'da art arda patlamalar en az 10 Ã¶lÃ¼ var

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki metro istasyonlarÄ±nda meydana gelen patlama sonucunda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 50 kiÅŸi yaralandÄ±

Kentin merkezindeki Sennaya Ploschad ve Tekhnologichesky Institut istasyonlarÄ±ndaki patlamalarda en az 10 kiÅŸi öldü.Rus Interfax haber ajansÄ± valilik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, patlamalarda en az 50 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Metro istasyonlarÄ±nda parça tesirli bombalarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

St. Petersburg'daki tüm metro istasyonlarÄ± kapatÄ±ldÄ± ve boÅŸaltÄ±ldÄ±.

Putin: Nedenini tespit etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz

Kentte bulunan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ise patlamalarÄ±n nedenini tespit etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Acil yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸkanlarÄ±yla görüÅŸtüÄŸünü belirten Putin, ölenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Putin, "Terör dahil bütün olasÄ±klÄ±klarÄ± deÄŸerlendiriyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin'in sabah St. Petersburg'da olduÄŸunu ancak daha sonra kentten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Patlamalar sonrasÄ± Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da güvenlik önlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe