Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± OrtadoÄŸu turuna Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ÃœrdÃ¼n ve Suudi Arabistan'Ä± kapsayan 3 gÃ¼nlÃ¼k OrtadoÄŸu turuna baÅŸladÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°ngiliz liderin Ürdün ve Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ± ziyaretlerde özellikle Ä°ngiltere ile bu ülkelerin, güvenlik, savunma ve ticaret ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n güçlendirilmesine odaklanacaÄŸÄ± bildirildi.

Ürdün ve Suudi Arabistan'a istikrarÄ± saÄŸlama ve korumada destek verilecek

Ürdün ve Suudi Arabistan'la iÅŸ birliÄŸinin Ä°ngiltere'nin güvenliÄŸi için taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± önemin altÄ± çizilen açÄ±klama, bu ülkelere, istikrarlarÄ±nÄ± saÄŸlamada ve korumada destek verileceÄŸi kaydedildi.

May'in, turunun ilk duraÄŸÄ± Ürdün'deki temaslarÄ±nda, bu ülkenin terör örgütü DEAÅž'la mücadelesine destek mahiyetinde Ürdün Hava Kuvvetleri'ne askeri eÄŸitim desteÄŸi saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± bekleniyor. May'in Ürdün'e sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda da destek vereceklerini açÄ±klamasÄ± öngörülüyor.May, Ä°ngiltere Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevindeyken 2012 yÄ±lÄ±nda Ürdün'ü, 2014 yÄ±lÄ±nda da Suudi Arabistan'Ä± ziyaret etmiÅŸti.