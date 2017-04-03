Ana Sayfa | DÃœNYA 03/04/2017 16:23

BelÃ§ika'ya iltica baÅŸvurularÄ±nda rekor artÄ±ÅŸ

almanya

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan BelÃ§ika'ya 678 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n iltica baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Belçika'nÄ±n Het Laatste Nieuws ve De Morgen gazetelerinde, Belçika’ya Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n iltica taleplerinde rekor seviyede artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yönünde haberler yer aldÄ±.Haberlere göre, Belçika’ya önceki yÄ±llarda yaklaÅŸÄ±k 300 Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸu, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teÅŸebbüsünden sonraki 8 ayda ise bu sayÄ±nÄ±n yüzde 123 artarak 678'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ltica baÅŸvurusunda bulunanlarÄ±n avukat, gazeteci, savcÄ±, asker, iÅŸ adamÄ± ve öÄŸretmen gibi mesleklere sahip olduÄŸu ifade edilen haberlerde, bu kiÅŸilerin çoÄŸunun FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± bilgisine yer verildi.

Ä°ltica baÅŸvurusu yapan FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n tanÄ±nmamak için Belçika'da isimlerinin deÄŸiÅŸtirilmesi taleplerinde de bulunduklarÄ± ifade edildi.

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