BelÃ§ika'ya iltica baÅŸvurularÄ±nda rekor artÄ±ÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan BelÃ§ika'ya 678 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n iltica baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Belçika'nÄ±n Het Laatste Nieuws ve De Morgen gazetelerinde, Belçika’ya Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n iltica taleplerinde rekor seviyede artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yönünde haberler yer aldÄ±.Haberlere göre, Belçika’ya önceki yÄ±llarda yaklaÅŸÄ±k 300 Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n iltica baÅŸvurusunda bulunduÄŸu, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teÅŸebbüsünden sonraki 8 ayda ise bu sayÄ±nÄ±n yüzde 123 artarak 678'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ltica baÅŸvurusunda bulunanlarÄ±n avukat, gazeteci, savcÄ±, asker, iÅŸ adamÄ± ve öÄŸretmen gibi mesleklere sahip olduÄŸu ifade edilen haberlerde, bu kiÅŸilerin çoÄŸunun FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± bilgisine yer verildi.

Ä°ltica baÅŸvurusu yapan FETÖ mensuplarÄ±nÄ±n tanÄ±nmamak için Belçika'da isimlerinin deÄŸiÅŸtirilmesi taleplerinde de bulunduklarÄ± ifade edildi.