Donald Trump Merkel'in elini neden sÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ngiliz basÄ±n organlarÄ±ndan Financial Times gazetesine Merkel ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± el sÄ±kÄ±ÅŸma krizine iliÅŸkin konuÅŸtu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Financial Times'a verdiÄŸi özel röportajda "Åžansölye Merkel ile harika bir görüÅŸme yaptÄ±m. 5 kez elini sÄ±ktÄ±m ve sonra yan yana oturduÄŸumuzda sanÄ±rÄ±m bir gazeteci 'Onun elini sÄ±k' dedi. Ben bunu duymadÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

'Ä°TTÄ°FAKLARA Ä°NANIYORUM'

Röportajda Trump'Ä±n Twitter hesabÄ±ndan attÄ±ÄŸÄ± 'sert' mesajlarda gündeme geldi. Trump "Ä°nsanlar sizin sözlerinizi gördüÄŸünde korkuyor. Onlar bu baÅŸkanÄ±n öncekilerin aksine ittifaklara deÄŸer vermediÄŸini düÅŸünüyor" yorumuna "Ä°ttifaklar bizim için her zaman hayÄ±rlÄ± olmadÄ±. Ama ben ittifaklara inanÄ±yorum. Ä°liÅŸki kurmaya ve ortaklÄ±klara inanÄ±yorum. Ancak ittifaklar bizim için her zaman hayÄ±rlÄ± olmadÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'TWEETLER OLMASA BURADA OLAMAZDIM'

Röportajda 'Tweetler olmasaydÄ± ben burada olamazdÄ±m. Facebook, Instagram ve Twitter'da 100 milyondan fazla takipçim var. 'Sahte medya'ya gitmek zorunda deÄŸilim" diyen Trump, "AttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tweetlerin herhangi birinden piÅŸman mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna da "Hiçbir ÅŸeyden piÅŸman deÄŸilim. Çünkü yapabileceÄŸiniz bir ÅŸey yok bu konuda. Yüzlerce tweet atarsanÄ±z arada bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar da yaÅŸanÄ±r. Bu o kadar kötü deÄŸil. Son tweetimde, telekulaktan ve izlenmekten bahsettiÄŸim tweetde, tahmin edin ne oluyor? DoÄŸru olduÄŸu ortaya çÄ±kÄ±yor. Brexit'i de tahmin etmiÅŸtim" dedi.