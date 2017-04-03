Ana Sayfa | DÃœNYA 03/04/2017 16:32

Rusya'daki patlamalarÄ±n ardÄ±ndan Putin'den ilk aÃ§Ä±klama

Vladimir Putin

Rusya'daki iki metro istasyonunda meydana gelen patlama sonrasÄ±nda Putin ilk kez konuÅŸtu

Petersburg’da Belarus CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandr LukaÅŸenko ile görüÅŸmelerde bulunan Putin, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Özel servisler baÅŸkanlarÄ±, Federal Güvenlik Sevisi BaÅŸkanÄ±yla konuÅŸtum. Özel servisler ve polis meydana gelen olayÄ±n nedenleri araÅŸtÄ±rÄ±yor, yaÅŸananlarÄ± deÄŸerlendiriyorlar dedi.Bu arada Petersburg metrosu tümüyle kapatÄ±ldÄ±, Moskova Metrosunda ek güvenlik tedbirler alÄ±ndÄ±.Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ± Rus haber ajansÄ± Ria Novosti’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, itfaiyelerin "Sennaya PloÅŸad" metro istasyonunda yaÅŸanan patlama haberini kontrol ettiklerini bildirdi.

Ria Novosti’de yer alan haberde olay sonucunda can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Ä°lk verilere göre St. Petetsburgun mavi hattÄ±ndaki Sennaya PloÅŸad metro istasyonunda yaÅŸanan patlama sonucu 10 kiÅŸinim hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi. TASSa konuÅŸan Rusya Acil Durumlar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynak ÅŸu ÅŸekilde konuÅŸtu:Ä°lk verilere göre patlama sonucu 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yaralananlar da var, sayÄ±sÄ± henüz bilinmiyor.

Kaynak: Hürriyet

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