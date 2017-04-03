Avrupa BirliÄŸinden Rusya iÃ§in flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

Avrupa BirliÄŸi, Rusya'da iki ayrÄ± yerde meydana gelen patlamadan sonra dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Ä°lk belirlemelere göre patlamalarda 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi. Patlamada 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. PatlamanÄ±n 2 vagonda gerçekleÅŸtiÄŸi belirtiliyor.PatlamanÄ±n ardÄ±ndan St. Petersburg'daki tüm metro istasyonlarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Moskova metrosunda ise güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±.

AB'den ilk mesaj geldi

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikalarÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Twitter hesabÄ±ndan Rusya'daki patlamayla ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±.

Mogherini, "Tüm AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±yla birlikte Saint Petersburg'dan gelen haberleri takip ediyoruz. DüÅŸüncelerimiz Rusya halkÄ±yla birlikte" ifadelerini kullandÄ±.