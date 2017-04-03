Ana Sayfa | DÃœNYA 03/04/2017 18:07

Avrupa BirliÄŸinden Rusya iÃ§in flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

Avrupa BirliÄŸi

Avrupa BirliÄŸi, Rusya'da iki ayrÄ± yerde meydana gelen patlamadan sonra dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Ä°lk belirlemelere göre patlamalarda 10 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi. Patlamada 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. PatlamanÄ±n 2 vagonda gerçekleÅŸtiÄŸi belirtiliyor.PatlamanÄ±n ardÄ±ndan St. Petersburg'daki tüm metro istasyonlarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Moskova metrosunda ise güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±.

AB'den ilk mesaj geldi

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikalarÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Twitter hesabÄ±ndan Rusya'daki patlamayla ilgili bir açÄ±klama yaptÄ±.

Mogherini, "Tüm AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±yla birlikte Saint Petersburg'dan gelen haberleri takip ediyoruz. DüÅŸüncelerimiz Rusya halkÄ±yla birlikte" ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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rusya terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±

Rusya'daki Ã§ifte terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde gerÃ§ekleÅŸen iki patlamada en az 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 37 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

musevi dini

DeÄŸiÅŸtirdiÄŸi dinini kimlik ve pasaportuna yazdÄ±rmak iÃ§in 3 yÄ±l uÄŸraÅŸtÄ±

Yahudi anne ve MÃ¼slÃ¼man babanÄ±n Ã§ocuÄŸu olan PakistanlÄ± Fishel Benkhald, Musevilik dinini benimsediÄŸi iÃ§in kimlik ve pasaportuna geÃ§irmek iÃ§in tam 3 yÄ±l boyunca uÄŸraÅŸ verdi

Vladimir Putin

Rusya'daki patlamalarÄ±n ardÄ±ndan Putin'den ilk aÃ§Ä±klama

Rusya'daki iki metro istasyonunda meydana gelen patlama sonrasÄ±nda Putin ilk kez konuÅŸtu