DeÄŸiÅŸtirdiÄŸi dinini kimlik ve pasaportuna yazdÄ±rmak iÃ§in 3 yÄ±l uÄŸraÅŸtÄ±

Yahudi anne ve MÃ¼slÃ¼man babanÄ±n Ã§ocuÄŸu olan PakistanlÄ± Fishel Benkhald, Musevilik dinini benimsediÄŸi iÃ§in kimlik ve pasaportuna geÃ§irmek iÃ§in tam 3 yÄ±l boyunca uÄŸraÅŸ verdi

Yahudi annesi ve Müslüman babasÄ± tarafÄ±ndan büyütülen ve annesinin inancÄ±nÄ± benimsemeyi tercih eden Benkhald, yeni kimliÄŸini almasÄ±yla "üzerinden büyük bir yük kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±" hissettiÄŸini söyledi. Fox News kanalÄ±na konuÅŸan Benkhald, yetiÅŸkinlik hayatÄ± boyunca, yÄ±llardÄ±r nüfus cüzdanÄ±ndaki din ibaresini Müslüman'dan Musevi'ye deÄŸiÅŸtirmek için uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Britanya-Pakistan HÄ±ristiyan BirliÄŸi lideri Wilson Chowdhry'den destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun da Ä°ngiltere'deki yetkililer aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla PakistanlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±ndan olayÄ±n takipçisi olmasÄ±nÄ± istediÄŸini anlatan Benkhald, Pakistan'daki diÄŸer Musevilerin sadece nüfus sayÄ±mlarÄ±nda dinlerini belirttiÄŸini, kimlik ve pasaportlarÄ±na yazdÄ±rmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Benkhald ülkede onlarca yÄ±ldÄ±r Musevi olarak kaydedilen ilk kiÅŸi oldu. Pakistan'da kayÄ±tlÄ± olan Musevi'lerin sayÄ±sÄ±nÄ±n ellinin altÄ±nda olduÄŸu bildiriliyor.