Rusya'daki Ã§ifte terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde gerÃ§ekleÅŸen iki patlamada en az 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 37 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Rusya'da eÅŸ zamanlÄ± iki saldÄ±rÄ± yaÅŸandÄ±. Patlamalardan biri Sennaya PloÅŸad istasyonunda, diÄŸeriyse Tehnologiçeskaya Institu istasyonunda gerçekleÅŸti. Rusya BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n bir terör saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. PatlamalarÄ±n zamanlamasÄ± dikkat çekti. Patlamalar Rus lider Vladimir Putin'in görüÅŸmeler için St. Petersburg'da bulunduÄŸu bir sÄ±rada gerçekleÅŸti. Kentte alarm seviyesi üst düzeye çÄ±karÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehirdeki tüm metro istasyonunun kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve tahliye edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Moskova metrosunda da güvenlik önlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±. Rusya SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Veronika Skvortsova, patlamada en az 10 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 37 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Skvortsova, 6 yaralÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu ifade etti.

PUTÄ°N'DEN Ä°LK AÇIKLAMA: TERÖR DAHÄ°L BÜTÜN OLASILIKLAR MASADA

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, patlamanÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Putin ÅŸunlarÄ± söyledi: "St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her ÅŸeyi yapÄ±yor. PatlamanÄ±n nedenlerinden bahsetmek için erken. Terörizm dahil her ihtimali deÄŸerlendiriyoruz."Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev, St. Petersburg metrosundaki patlamada ölenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Medvedev, patlama için 'ortak acÄ±mÄ±z' ifadesini kullandÄ±.