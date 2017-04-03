Brexit sÃ¼recinde KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiliz Ã¼sleri mÃ¼zakere masasÄ±na getiriliyor

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) sÃ¼reci devam ederken KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiliz Ã¼slerinin de bu sÃ¼reÃ§te mÃ¼zakere masasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

AB'nin yürütme organÄ± olan Avrupa Komisyonu, birlik üyesi diÄŸer 27 ülkeye Brexit'e yönelik "Yol HaritasÄ±''na iliÅŸkin bir mektup göndermiÅŸti.

"KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti"ne gönderilen mektupta, adadaki Ä°ngiliz üslerinin statüsünün yeniden belirlenmesi gerektiÄŸine dikkat çekiliyor. "YabancÄ± ülkelerin AB onayÄ± olmadan AB topraklarÄ±nda askeri üs bulundurmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±" hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor. Üslerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oturma izinleriyle ilgili statünün de yeniden görüÅŸülmesi talep ediliyor.

Ä°ngiltere ve Güney KÄ±brÄ±s DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n Cumartesi günü bu konuda bir telefon görüÅŸmesi yaptÄ±klarÄ± ve herhangi bir pürüzün çÄ±kmamasÄ± konusunda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ± belirtiliyor.

Ä°ngiltere'nin KÄ±brÄ±s'ta iki üssü var

Ä°ngiltere'nin 1960 yÄ±lÄ±ndan bu yana adanÄ±n güneyinde 2 askeri üssü var. Dekelya ve Akrotiri bölgelerindeki üslerde 3 bin Ä°ngiliz askeri görev yapÄ±yor. Hatta bunlardan birinde, dünyada tüm ülkelerdeki telefon görüÅŸmelerinin dinlenebildiÄŸi ECHELON sistemi yönetiliyor.

2 yÄ±l sürmesi beklenen Brexit müzakelerinin sona ermesiyle gerek Ä°ngiliz üslerinin, gerekse adadaki Ä°ngiliz askerlerinin statüsü taraflar arasÄ±nda saÄŸlanacak mutabakata baÄŸlÄ± olacak.

Ä°ngiltere, adadaki üsleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1960'ta kurulan "KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti"ne "kira" olarak verdiÄŸi ekonomik yardÄ±mlarÄ± 1963-64 yÄ±llarÄ±ndaki toplumlararasÄ± çatÄ±ÅŸmalardan sonra kesmiÅŸti.

Güney KÄ±brÄ±s'taki Rum yönetimi, Ä°ngitere'nin 1963'ten itibaren ödemediÄŸi "kiralarÄ±n" bedelinin 1 milyar euro'ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Atina 1965'te üslerin Türkiye'ye verilmesini istemiÅŸti

KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiliz üsleri 1964-65 yÄ±llarÄ±ndaki Türk-Yunan müzakerelerinde de ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Yunanistan ve "KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti"nin o dönemdeki yasal CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸpiskopos Makarios, KÄ±brÄ±s'Ä±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ± (Enosis) ÅŸartÄ±yla adadaki Ä°ngiliz üslerinin Türkiye'ye devredilmesini ve KÄ±brÄ±s Türklerine de yaÅŸadÄ±klarÄ± kantonlarda özerklik verilmesini önermiÅŸti.

Türkiye ve Ä°ngiltere bu öneriyi reddetmiÅŸti. Yunanistan'da yapÄ±lan seçimler ve hükümet deÄŸiÅŸikliÄŸi ile 1967'deki darbe sonrasÄ± ilan edilen iÅŸbaÅŸÄ±na gelen albaylar cuntasÄ± KÄ±brÄ±s müzakerelerini de rafa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

CuntanÄ±n 1974'te KÄ±brÄ±s'taki darbesi Türkiye'nin askeri müdahalesi ile sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe