Donald Trump Rusya'daki saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda ne dedi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya'da iki ayrÄ± noktada yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüÅŸmesinden sonra basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Rusya'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili sorusunu cevapladÄ±.SaldÄ±rÄ±yla ilgili "Korkunç bir ÅŸey, dünyanÄ±n her yerinde oluyor. Kesinlikle korkunç." ÅŸeklinde kÄ±sa deÄŸerlendirme yapan Trump, konuyla ilgili diÄŸer sorulara cevap vermedi.

St. Petersburg'da metroda iki istasyon arasÄ±nda düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 kiÅŸinin öldüÄŸü, 47 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Rus medyasÄ±nda yer alan haberlerde patlamanÄ±n nedeninin tren vagonuna yerleÅŸtirilen parça tesirli bomba olduÄŸu belirtilmiÅŸti.