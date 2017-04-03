Ana Sayfa | DÃœNYA 03/04/2017 21:35

Donald Trump Rusya'daki saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda ne dedi

Donald Trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya'da iki ayrÄ± noktada yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüÅŸmesinden sonra basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Rusya'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili sorusunu cevapladÄ±.SaldÄ±rÄ±yla ilgili "Korkunç bir ÅŸey, dünyanÄ±n her yerinde oluyor. Kesinlikle korkunç." ÅŸeklinde kÄ±sa deÄŸerlendirme yapan Trump, konuyla ilgili diÄŸer sorulara cevap vermedi.

St. Petersburg'da metroda iki istasyon arasÄ±nda düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 kiÅŸinin öldüÄŸü, 47 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Rus medyasÄ±nda yer alan haberlerde patlamanÄ±n nedeninin tren vagonuna yerleÅŸtirilen parça tesirli bomba olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ä°ngiliz Ã¼sleri

Brexit sÃ¼recinde KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiliz Ã¼sleri mÃ¼zakere masasÄ±na getiriliyor

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) sÃ¼reci devam ederken KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiliz Ã¼slerinin de bu sÃ¼reÃ§te mÃ¼zakere masasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

ispanya matador

Ã‡Ä±lgÄ±n boÄŸa matadorun boÄŸazÄ±nÄ± ve Ã§enesini delik deÅŸik etti

Ä°spanya'da yapÄ±lan boÄŸa gÃ¼reÅŸlerinde bir matador boÄŸaz ve Ã§enesine aldÄ±ÄŸÄ± darbelerle hastanelik oldu

putin

Rusya'daki patlamalarda dikkat Ã§eken Putin detayÄ±

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde metro ve istasyona saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti. PatlamalarÄ±n Rus lider Vladimir Putin'in kentte bulunduÄŸu bir sÄ±rada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±