Ana Sayfa | DÃœNYA 04/04/2017 11:40

Kolombiya'daki sel felaketinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 273'e yÃ¼kseldi

kolombiya sel felaketi

Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, Kolombiya'da yaÅŸanan sel baskÄ±nÄ±yla ilgili acÄ± bilanÃ§oyu aÃ§Ä±kladÄ±

Kolombiya'nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos, ÅŸehir merkezindeki kriz masasÄ±nda yetkililerle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Mocoa kentindeki sel felaketiyle ilgili basÄ±n mesuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada: "HayatÄ±nÄ± kaybeden 273 kiÅŸiden 193'ünün kimliklerinin belirlenerek ÅŸuana kadar 100 cenaze ailelerine teslim edildi. Toplam 262 yaralÄ±dan 70'inin Mocoa dÄ±ÅŸÄ±ndaki hastanelere nakledildiÄŸi ve 27 yaralÄ±nÄ±n da halen ÅŸehirde tedavi görüyor."Yeni bir sel beklenmediÄŸini ifade eden Santos, "Hava Kuvvetlerinin bölgedeki tüm nehirlerde gözlemlerde bulunuyor. AyrÄ±ca selzedelerin, barÄ±nma ve yiyecek ihtiyaçlarÄ±nÄ±n okullarda karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±na bu binalarÄ± bir an önce öÄŸrencilerin kullanmaya baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz." dedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIÅžMALARI SÜRÜYOR

Bölgedeki arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± ordu, sivil savunma ve gönüllü kuruluÅŸlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam ediyor.Bölgede etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taÅŸmasÄ±na neden olmuÅŸ ve cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen heyelanlar, Mocoa kentindeki bazÄ± mahallelerin haritadan silinmesine yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Ekvador ve Peru sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Putumayo yönetim bölgesinin baÅŸkenti olan Mocoa'da 45 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.

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