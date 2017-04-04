Suriye'de Esed rejimi klor gazlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi 43 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriye'de Esed rejimi Ä°dlib ilinin Han Åžeyhun beldesine klor gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. 215 kiÅŸi gazdan etkilenirken bunlardan Ã§oÄŸu Ã§ocuk 43 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki Ä°dlib ilinin Han Åžeyhun beldesine düzenlediÄŸi klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda ölü sayÄ±sÄ± 43'e yükseldi. Ä°dlib'deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Han Åžeyhun beldesine düzenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 43 sivil öldü, 215 kiÅŸi gazdan etkilendi. Ölenler arasÄ±nda çok sayÄ±da çocuk var." dedi. Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaÅŸ uçaklarÄ±, Ä°dlib'in güneyindeki Han Åžeyhun beldesine klor gazÄ±yla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°dlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±dan 20 sivil etkilenmiÅŸti.