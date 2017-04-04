Ana Sayfa | DÃœNYA 04/04/2017 11:47

Bayrak krizinin ardÄ±ndan referandum kararÄ± KerkÃ¼k'te tansiyon yÃ¼kseliyor

kerkÃ¼k tansiyon

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne ait bayrak asÄ±lmasÄ±yla baÅŸlayan kriz, bugÃ¼n Ä°l Meclisi'nin KerkÃ¼k'Ã¼n Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne baÄŸlanmasÄ± iÃ§in referandum yapÄ±lmasÄ± kararÄ± almasÄ±yla alevlendi

Irak'ta Kerkük Ä°l Meclisi'nin, Türkmen ve AraplarÄ±n boykot ettiÄŸi oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ilhakÄ± için referanduma gidilmesi kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Kerkük Ä°l Meclisi, hafta sonu Irak meclisinin kabul ettiÄŸi Kerkük'teki kamu binalarÄ±na sadece Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± kararÄ± ile kentin IKBY'ye baÄŸlanmasÄ± için referandum düzenlenmesi konularÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere toplandÄ±.

TÜRKMEN VE ARAPLAR BOYKOT ETTÄ°

Türkmen ve AraplarÄ±n boykot ettiÄŸi oturum sonrasÄ± Kürt üyelerle ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Kerkük Ä°l Meclisi BaÅŸkanÄ± Rebwar Talabani, "Kerkük'ün tartÄ±ÅŸmalÄ± bölgeler statüsünden çÄ±kÄ±p, kaderinin tayin edilmesi için il meclisi olarak referandum yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±k. Referandum talebimizi Irak merkezi hükümetine iletiyoruz. Kerkük halkÄ±nÄ±n artÄ±k bekleyecek gücü kalmadÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Talabani, Irak meclisince alÄ±nan kentteki kurum ve kuruluÅŸlara yalnÄ±zca Irak bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n da tanÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

 

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